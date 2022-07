Déclassement d’une partie de la Ferme Rose, «pour sortir de l’illégalité»

"Le département Nature et Forêt (DNF) a porté plainte contre la commune il y a un an auprès du Procureur du roi car nous ne possédons pas de permis environnemental pour le dépôt du service technique" , explique Thierry Champagne, le bourgmestre (Chastre 20 + ).

Un terrain classé au patrimoine

Sauf que dans l’état, il est impossible d’obtenir cette autorisation.

"On a un problème de légalité. On a besoin de ce permis pour le stockage de matériaux et/ou déchets verts. Mais ce n’est pas possible de l’obtenir car le terrain est classé au patrimoine. Ce classement empêche tout aménagement du site, ce qui serait pourtant nécessaire pour le rendre plus propre et fonctionnel. Si on veut apporter une amélioration au niveau environnemental, on ne sait pas car on est dans l’illégalité. Cette situation dure depuis l’achat du bâtiment. Il a été classé dans les années 80, assez vite après l’acquisition. Or, il aurait d’abord fallu obtenir ce permis."

La solution trouvée par la majorité, c’est de déclasser une partie du site. "Nous n’allons pas déclasser l’ensemble, uniquement les terrains aux alentours de la ferme. Ils deviendraient une zone de protection. Cela signifie qu’on devra demander l’avis au fonctionnaire délégué de la Région et non plus à l’Agence Wallonne du Patrimoine (Awap). Cela va réduire le temps des procédures et nous ouvrir de nouveaux horizons."

Lorsque le déclassement sera acté, un permis environnemental pourra enfin être demandé.

«Le but est de faire des choses légalement»

"Sans ça, on se retrouve dans un imbroglio juridique: le DNF porte plainte contre nous car on n’est pas en ordre. On le comprend bien, mais nous ne sommes pas en mesure de nous mettre en ordre."

Dès lors, pour l’organisation du marché de Noël ou l’arrivée du cirque, les autorités ne devront plus demander l’autorisation à l’Awap. Idem pour les promenades autour du site.

Concrètement, qu’est-ce que ce permis environnemental changera?

"On pourra mélanger le broyat avec l’herbe pour en faire du terreau, par exemple. Ou récupérer les jus de curage pour les traiter, ça résoudrait le problème des boues de curage. Le but est de faire les choses légalement, environnementalement parlant, de manière plus pérenne et de trouver une solution efficace pour le fonctionnement du service technique."

Le bâtiment restera classé

Thierry Champagne souligne que le bâtiment restera, quant à lui, classé. "Cela signifie qu’il aura la même protection qu’auparavant, il dépendra à 100% de l’Agence wallonne du Patrimoine. Celle-ci a également demandé que le mur d’enceinte soit classé, de manière à protéger les briques et les murs."

Et concernant les terrains aux alentours, le bourgmestre rassure: "Il n’est pas question d’y construire des buildings, ça reste une zone blanche où on ne peut pas faire ce qu’on veut. Il faut à chaque fois se justifier auprès du fonctionnaire délégué. Cela permet juste d’avoir davantage de souplesse."

À moyen-long terme, le CPAS de Chastre devrait emménager dans la Ferme Rose et le service technique plierait alors bagage. "Nous avons plusieurs pistes, mais la commune ne possède pas beaucoup de terrains, donc ce n’est pas évident."