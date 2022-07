"Nous allons reconstituer un camp allié de la seconde guerre mondiale, c’est l’occasion d’avoir un musée vivant en complément de celui qui existe déjà, annonce Benjamin Heylen, le responsable de l’ASBL Musée du Souvenir 40-45. Il y aura le campement et les participants joueront des saynètes, afin d’exposer tout le matériel qu’on ne voit habituellement pas dans un musée."

Ce qui risque d’impressionner petits et grands, ce sont les véhicules d’époque. "Voir également des personnes dans les habits d’époque, c’est spécial. Il y aura aussi la reconstitution d’un quartier général et de l’infirmerie. Cela permet aux gens de se replonger dans le contexte de cette seconde guerre mondiale, dans la même logique que la reconstitution du champ de bataille de Napoléon."

Cet événement gratuit se déroule à l’occasion de l’anniversaire du musée, une sorte de portes ouvertes.

"Le musée a été créé en 2019, mais c’est déjà la 13e édition du Field Depot. 250 personnes viendront en tenue d’époque, ce sont tous des bénévoles qui viennent d’un peu partout en Belgique, de France et des Pays-Bas. La reconstitution, c’est leur hobby, ils dormiront tout le week-end sous tente, dans des conditions qui se rapprochent de celles vécues par les soldats durant la guerre. Ce sont de vrais passionnés."

Le vendredi, une marche commentée se déroulera dans le village (5 km), avec un départ prévu au camp à 19h. "Deux historiens raconteront les faits qui se sont déroulés dans les environs, lors de la seconde guerre mondiale." Le samedi, un convoi militaire circulera dans la région, avec les véhicules d’époque, le musée du Souvenir sera ouvert à partir de 13h et des animations auront lieu entre 14h et 17h, pour se terminer par la soirée dansante. Enfin, le dimanche, il y aura la commémoration au monument Bigourdan à Sainte-Marie. Un repas sera ensuite servi à midi.

"Cet événement a un coût, avec les assurances, la location du matériel, etc. L’argent rapporté par les boissons, le stand de nourriture et le repas serviront donc à payer les factures. Et les bénéfices iront au profit de l’ASBL qui gère le musée du Souvenir" , ajoute encore Benjamin Heylen. Alors que toutes les activités qui se dérouleront donc les 8, 9 et 10 juillet seront gratuites.

"Le musée? Avec l’amélioration de la situation sanitaire, il se porte mieux. On a des visites, il n’empêche que ça reste compliqué d’un point de vue financier. On a donc besoin de ces événements pour faire rentrer un peu d’argent, afin de couvrir les frais de fonctionnement."