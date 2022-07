20 nouveaux radars arrivent en Brabant wallon

Vingt nouveaux radars seront installés dans douze communes pour contrôler la vitesse des automobilistes et, à trois endroits, pour s’assurer que les feux de signalisation sont bien respectés.

Ces 20 nouvelles vigiles porteront le nombre de radars fixes à 112 en Brabant wallon.

31 des ces radars ont été installés ces trois dernières années. Avec l’installation de vingt nouveaux radars ces prochains mois, on va donc passer la vitesse supérieure, tout le contraire des automobilistes brabançons.

Trois radars «tronçons»

Trois radars "tronçons" feront leur apparition en Brabant wallon dans les prochains mois.Deux seront installés sur des sections de la N25 à Beaurieux (Court-Saint-Étienne).Les automobilistes devront donc veiller à ne pas – ne plus – se laisser emporter par la descente.

Le troisième radar "tronçon" veillera sur l’avenir John Fitzgerald Kennedy à Rixensart, sur une section de 880 m entre les numéros 5 et 67.

Les trois radars "feux" seront installés au carrefour Barras (N4 – N243) à Wavre, au carrefour Victor Hugo à Braine-l’Alleud, et à l’échangeur de Wauthier-Braine (N246-RO).

Huit nouveaux radars, que l’on qualifiera de classiques, seront installés à Chastre (rue Gaston Delvaux), Court-St-Étienne (avenue des Combattants et nouvelle route de Villers à La Roche), Mont-Saint-Guibert (Grand’Route à Corbais), Orp-Jauche (rue Léon Gramme à Nodrenge), Ramillies (chaussée de Namur à Petit-Rosière) (Chaussée de Namur) et Villers-la-Ville (chaussée de Namur à Marbais et chaussée de Namur à Sart-Dames-Avelines).

Six anciens radars remplacés

Enfin, six anciens radars seront remplacés par des nouveaux. Il s’agit ici aussi de radars « classiques ». Ils seront installés à Jodoigne (Chemin Pavé Molembais et rue longue à Piétremeau), Orp-Jauche (rue Louis Lambert à Noduwez), Perwez (avenue Wilmart et chaussée de Charleroi à Thorembais-St-Trond) et à Ramillies (rue de la Frète).