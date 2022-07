«Waterloo se livre», une première édition pour ce nouveau salon littéraire

Nadia Spinoy est vendeuse dans un magasin spécialisé en électronique et en électroménager grand public, diplômée en coach anti-burn out, mais aussi et surtout passionnée de lecture.

Cette passion est née quand elle a été, comme tout le monde, coincée chez elle pour cause de pandémie. Cette lectrice est passée d’une cadence de deux à trois livres par an à huit à douze romans par mois. "J’ai démarré les chroniques en cherchant des conseils de livres, j’ai trouvé sur Instagram énormément de passionnés de lecture qui donnaient leurs avis. Je me suis dit: pourquoi pas faire la même chose? Si après avoir lu un roman qui m’a plu ou non j’en fais un résumé de ce que ça m’a procuré de le lire, je serais contente. Si ça amène de l’interaction c’est encore mieux. Et au final, je me suis prise au jeu" , raconte Nadia.

Influenceuse littéraire

Nadia a donc décidé de partager ses ressentis à propos de ses lectures sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ( @nadia_s2676 ).

La Waterlootoise écrit des chroniques sur chacune de ses lectures qu’elles soient positives mais aussi négatives. Quand elle a commencé cette activité elle ne recherchait rien de spécial, elle voulait juste partager ses lectures et en discuter. C’est aussi ce qui lui permettait d’avoir des interactions durant cette période assez creuse en liens sociaux.

Depuis, Nadia Spinoy a commencé une formation d’éditrice dans le but d’une possible conversion dans le monde littéraire.

Nadia Spinoy est donc une influenceuse littéraire sur Instagram. Elle publie une chronique écrite tous les deux jours. En plus de ses achats personnels, elle reçoit des livres de différentes maisons d’édition. "Mes styles de prédilection sont le gore, le thriller et le polar mais je n’aime pas les romances , explique Nadia. Je lis également de temps en temps des livres pour jeunes adultes, des histoires traitant de paranormal et des récits de traumatisme. Je suis passionnée par le développement personnel ."

Nadia Spinoy a, depuis le début de sa nouvelle passion, remarqué que les événements littéraires étaient peu répandus en Belgique en comparaison avec ce qui se fait en France.

Elle a donc décidé d’en organiser un, elle-même. Elle veut faire un petit salon pour mettre en avant de petits auteurs et de petites maisons d’édition qui cherchent à se faire connaître.

Ce salon se déroulera, pour sa première édition, les 9 et 10 juillet à Waterloo et se nomme: "Waterloo se livre".

Différentes maisons d’éditions seront présentes ainsi qu’une quarantaine d’auteurs tous genres confondus.

La majorité des auteurs présents sont des Belges francophones, le reste des auteurs vient du Nord de la France.

Les visiteurs pourront aller à la rencontre des auteurs et des maisons d’éditions grâce à des stands dédiés. Le but est de faire connaître le travail des auteurs et d’avoir un échange avec les lecteurs et potentiels futurs lecteurs. " Je ne savais pas si ce salon allait fonctionner mais les réponses positives des maisons d’édition à mon invitation m’ont convaincue et motivée dans mon projet ", explique Nadia.

Les maisons d’éditions présentes sont Évasion éditions, les éditions Être vu pour être lu, Courgettes éditions, les éditions Un coquelicot en hiver, les éditions l’âne qui butine et Jets d’encre éditions.

Ils seront accompagnés de certains de leurs auteurs mais il y aura également certains auteurs autoédités.

Le salon se déroulera à la salle paroissiale du Chenois de Waterloo (Avenue des Paveurs 48) le 9 et 10 juillet de 10 à 18 heures. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.