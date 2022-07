Une motion votée pour protester contre les nuisances des avions

Cette motion vise en réalité l’application sans délai de la décision rendue par la Cour d’appel de Bruxelles le 22 octobre 2020. "Dans un État de droit, respecter et faire appliquer les décisions de justice, c’est tout simplement respecter la démocratie! […] Même s’il faut encore du temps pour trouver une solution structurelle, nous sollicitons la mise en œuvre immédiate de toutes les mesures qui font consensus parmi les associations de riverains et les parties en cause", indique la députée bourgmestre Florence Reuter.