Un point de retrait d’argent neutre arrive à Hélécine, en concertation avec la société Batopin

Bonne nouvelle du côté d’Hélécine où les autorités ont rebondi sur l’opportunité d’installer un nouveau point de retrait d’argent. C’est à l’initiative des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, que la société Batopin déploie un nouveau réseau optimisé de points cash, répartis de façon équilibrée sur le territoire et installés là où les citoyens utilisent réellement de l’argent liquide. "L’ensemble des distributeurs propres aux quatre grandes banques disparaîtront progressivement pour faire place à ces points cash neutres mieux répartis, indépendants des enseignes des quatre banques, et facilement reconnaissables grâce au logo Bancontact" indique le bourgmestre d’Hélécine Pascal Collin.