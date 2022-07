Pas de passages pour piétonsarc-en-ciel

La ministre wallonne de la sécurité routière siégeant au conseil communal aclot, Valérie De Bue, est intervenue pour préciser que légalement, les passages pour piétons doivent comporter les lignes blanches que tout le monde connaît pour rester conformes aux prescriptions du code de la route. N’utiliser que les couleurs de l’arc-en-ciel risque de poser un problème légal, et ajouter des couleurs doit être examiné au regard de la visibilité du dispositif pour les usagers.

Pour le bourgmestre Pierre Huart, colorer ces passages façon arc-en-ciel n’est pas l’option qui sera retenue à Nivelles où d’autres choses sont faites en faveur des personnes LGBTQI +, que ce soit dans les symboles avec effectivement le drapeau hissé à certains moments, mais surtout lors du travail social quotidien mené par la Ville et le CPAS.

La raison du refus de cette proposition est en réalité technique. Depuis quelque temps, Nivelles a pris la décision de tracer les passages pour piétons non plus avec de la couleur blanche traditionnelle mais avec une matière thermoplastique. C’est un peu plus cher à poser mais le résultat dure plus longtemps, limitant donc les frais d’entretien. "Un des autres avantages de cette matière que nous employons désormais, c’est qu’elle réfléchit la lumière et donc la visibilité de ces passages pour les automobilistes est renforcée, affirme le bourgmestre Pierre Huart. Il s’agit aussi d’un matériau antidérapant, alors que mettre différentes couleurs risque de créer une zone glissante pour les cyclistes et les motos, en plus d’être moins durable."