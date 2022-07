«Évidemment qu’il y a des déçus», réplique le ministre

"Oui, il y a des déçus. J’entends parler de grands perdants… Mais, nos écoles, nos élèves, nos équipes éducatives sont les grands gagnants de ce plan, a commenté le ministre Frédéric Daerden (PS) à propos de la répartition des subsides pour les rénovations d’écoles dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. C’est, de loin, le plus important à mes yeux. Oui, il y a des déçus. Étant donné le nombre de dossiers rentrés, on savait bien qu’il n’y aurait pas assez d’argent pour contenter tout le monde. Je suis conscient qu’énormément de PO (pouvoirs organisateurs) ayant soumis de très bons dossiers n’ont pas pu être retenus."