Tout est géré à domicile, autant le stockage que la gestion du site. Les livraisons sont effectuées soit à titre personnel dans le Brabant wallon, à Namur et à Bruxelles, soit par BPost pour le reste du pays.

Mathieu sillonne toute la Belgique pour remplir son catalogue de références. Il rencontre ses fournisseurs, goûte chaque produit avant de les proposer. Il se déplace aussi bien à La Panne en Flandre, qu’à Verviers dans la province de Liège, en passant par Hoeilaart dans les environs de Bruxelles.

Du local jusqu’à La Panne

"L’idée est de redéfinir le local. Quand je parle de local, je ne me limite pas à quelque chose qui est créé à quelques kilomètres de chez moi. Ce qui m’importe, c’est d’éviter d’avoir des produits qui viennent de l’autre bout du monde. Et comme la Belgique est un petit pays, je crois que même si on prend des produits qui sont éloignés de nous géographiquement, ça reste encore de la consommation locale. Le produit n’a pas été retravaillé, il n’a pas été exporté."

Plusieurs critères sont pris en compte pour la sélection de produits, comme le goût ou l’utilisation de matières premières naturelles. Mais le critère le plus important est le côté artisanal. "Je me concentre uniquement sur des artisans belges, et non des produits présents dans la grande distribution. À partir du moment où un producteur rentre dans l’engrenage de la grande distribution, il est obligé de se tourner vers un mode de production pratiquement industriel. Et de fait, selon moi, la qualité du produit est moins mise en avant."

Vers une évolution des habitudes de consommation

La start-up promeut un changement dans les habitudes de consommation. Elle veut donner plus d’accès aux produits locaux et sensibiliser le public.

La principale difficulté concerne la méconnaissance de ce type de produits de la part des consommateurs. "Il faut le temps que les gens sautent le pas et se rendent compte des produits que l’on peut trouver chez nous. Mais en général, une fois que les gens ont essayé, ils trouvent très rapidement des produits alternatifs qu’ils ont l’habitude de consommer."

Belmade a depuis sa création début février enregistrée près d’une centaine de commandes. Exclusivement des commandes de particuliers belges. "Je n’ai pas du tout envie d’exporter. Pour moi, ce concept aura encore plus de sens à l’avenir s’il reste au niveau national. Même si les produits belges ont la cote à l’étranger, ça va à l’opposé de l’esprit de Belmade et du monde vers lequel on va."