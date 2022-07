Du côté politique en tout cas, force est de constater que l’on semble être dans l’impasse malgré l’effort de certains. Récemment, André Antoine (Les Engagés) amenait des propositions, comme une participation financière des communes voisines dont les habitants profitent largement du bassin jodoignois. "Mais les retours ne sont pas vraiment positifs, indique André Antoine. Les communes concernées sont réticentes à délier les cordons de la bourse."

Regrettable à l’heure où les élus parlent de supracommunalité. Des paroles qui ne sont pas suivies d’actes lorsqu’il s’agit de participer aux frais.

Ce lundi, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Antoine est revenu à la charge, en questionnant le ministre Frédéric Daerden. "De quel budget auriez-vous besoin pour pérenniser son accessibilité durant cette année encore ainsi qu’en 2023 et 2024? Quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour maintenir cette piscine ouverte?"

Face à lui, André Antoine a eu un ministre Daerden bien désolé de la situation et s’avouant assez impuissant malgré son regret de voir l’outil fermer. Et Frédéric Daerden d’espérer que les écoles locales pourront, comme le préfet est parvenu à le faire pour les élèves de l’athénée, trouver un terrain d’entente avec la piscine de Tirlemont afin de garantir le maintien du cours de natation.

Le ministre Daerden a évoqué le coût pour maintenir la piscine ouverte les 42 prochains mois: 629 000 euros, soit 14 976 euros par mois.

De son côté, André Antoine évoque une troisième piste. "Une Asbl sportive privée a réalisé une analyse bien détaillée de la situation et est convaincue que le bassin de natation de Jodoigne peut poursuivre ses activités. Cette association gère déjà une vingtaine de piscines dans la région, elle est donc une référence et un gage de sérieux pour apporter un avis objectif. Son souhait? Disposer d’une convention d’un minimum de trois ans pour une occupation gratuite des lieux, et elle se charge de gérer la piscine avec une autre manière de procéder. Elle souhaite des garanties sur le maintien de présence des écoles pour leur cours de natation à venir."

Après avoir étudié le fonctionnement, l’ASBL évoque de multiples pistes pour réduire les coûts et récolter plus de rentrées. "Ils ont constaté que le bassin était vidangé bien plus souvent que ce n’est nécessaire. Que les plages horaires pourraient être optimalisées, en supprimant, par exemple, l’heure sans activité entre deux occupations, pour le nettoyage des vestiaires, ou en diminuant à 30 minutes la présence dans l’eau des élèves, ce qui correspond davantage à la réalité."

L’ASBL est prête à poursuivre l’occupation de la piscine actuelle, même quand le nouveau bassin verra le jour. "Les responsables de l’ASBL estiment que cela pourrait être complémentaire, dans le cadre d’une activité d’apprentissage. Mais forcément, là, il risque d’y avoir des réticences."

Après son intervention parlementaire, André Antoine a discuté en aparté avec le ministre Daerden pour lui détailler l’option qui est la seule concrète pour maintenir l’outil, sans dépenser des sommes folles. "L’ASBL est disposée à reprendre de suite, pour proposer cet été encore des activités et des stages! Bien sûr, légalement, il convient de réaliser un appel à projet. Mais vu la situation, l’urgence pourrait être clairement décrétée pour aller (très) vite."

L’ASBL a déjà rencontré les autorités locales et devrait s’entretenir très prochainement avec le ministre.

Inutile d’écrire que du côté des utilisateurs, on a le regard tourné vers les décideurs.