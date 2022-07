«Leur premier souhait? Rentrer en Ukraine!»

C’est via Fedasil que, fin mars, les Serniclaes vont accueillir six Ukrainiens. "Deux familles de la même région, explique Delphine Serniclaes. Elles étaient domiciliées à Konotop, à l’est de Kiev, à une centaine de kilomètres de la frontière russe. C’est dire qu’elles ont subi la toute première invasion, quand les Russes voulaient s’emparer de Kiev."

C’est sous les balles qu’Oksana, 42 ans, et ses trois enfants, ainsi que son amie Viktoria, 33 ans, elle-même accompagnée de sa petite fille, ont fui la zone de conflit. Leurs maris sont frères et policiers à Konotop. Ils ont voulu rester sur place tandis que femmes et enfants étaient évacués sur Bruxelles. De là, en passant par les Rendanges, les deux familles ont été conduites chez les Serniclaes.

"Nous avons l’habitude d’accueillir, via la plateforme de location Airbnb, des gens chez nous, dit Arnaud. Mais très vite, un obstacle majeur s’est présenté: on se comprenait mal. Des gestes peuvent aider, mais ils sont insuffisants pour résoudre les problèmes vitaux. Il a fallu passer par Google traduction et là, on s’est compris. Une dame de Saint-Remy vient quelquefois faire fonction d’interprète. Yaroslaw, 17 ans, le fils d’Oksana, qui se débrouille bien en anglais, assure aussi les traductions."

Delphine et Arnaud ont voulu respecter une règle d’or: laisser aux deux familles ukrainiennes, dont le logement avec mezzanine est contigu au leur, un maximum d’indépendance. "Ils ont leur propre entrée, salle de douche et accès au jardin, poursuit Arnaud. C’est petit mais vivable en attendant mieux. Ils sont très serviables. Si une tâche domestique se présente, systématiquement, ils veulent s’en occuper."

Les deux familles espéraient rentrer au pays à la fin de l’été

Ce que tous les Ukrainiens espèrent, c’est le retour au pays – "Dans ma patrie ", dit Oksana. "Les deux mères de famille espéraient pouvoir rentrer à la fin de l’été 2022, dit Arnaud, mais elles commencent à douter vu que le conflit s’enlise et que l’inquiétude demeure, d’autant que les maris les mettent au courant de la situation sur place, où des explosions quasi quotidiennes se répètent."

A Saint-Remy, Ukrainiens et Belges, une fois par semaine, partagent des activités communes, que ce soit un repas ou un jeu. "Notre petite Camille joue fréquemment avec les fillettes ukrainiennes, dit Delphine, et puis il nous arrive de partir tous ensemble, au domaine d’Hélécine par exemple, ou dans un coin sympa où on pique-nique. Cela leur change les idées, mais tous ne cessent de penser à la guerre. Il y a aussi des lueurs d’espoir. En août, Yaroslaw va nous quitter pour entamer des études supérieures de management en Pologne."