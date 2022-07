Fâchée de ne pas recevoir un euro pour ses écoles, la Province prépare la contre-attaque

La Province a, en effet, été surprise de constater qu’aucun de ses projets ne figurait parmi les 149 retenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour bénéficier du PPR.

La province du Brabant wallon avait soumis des dossiers à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’obtenir des subventions pour la rénovation de bâtiments de l’IPET de Nivelles, du bâtiment du Quai aux Huîtres de l’IPES de Wavre, du bâtiment central du CEPES de Jodoigne, d’un bâtiment de l’EPM de Nivelles, et des internats filles et garçons de l’IPET de Nivelles.

Le député provincial en charge des bâtiments, Marc Bastin (MR), ne doute pas de la "grande qualité" des dossiers "établis dans des temps records" par la Province pour répondre à l’appel à projets.

Si la Province a agi avec célérité, on ne peut pas en dire de même de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), regrette Marc Bastin: "La réponse à ces demandes de subventionnement était attendue pour le mois de mars 2022. Nous déplorons donc la perte de temps dans ce dossier vu la réponse tardive qui ne nous est parvenue que cette semaine, soit trois mois plus tard que prévu."

Aucun projet retenu

Et quand la décision de la FWB est enfin tombée, les autorités provinciales ont dû constater qu’aucun de leurs projets de rénovation n’avait été classé en ordre utile pour recevoir des subsides.

La Province du Brabant wallon n’acceptera pas cette décision sans combattre. Ou à tout le moins sans vérifier comment cette décision a été prise. "Le Collège a procédé à la désignation d’un avocat afin de pouvoir, dans un premier temps, demander la communication de l’ensemble des documents, décisions et pièces utiles pour la prise de connaissance du dossier et l’objectivation de la situation et, dans un second temps, conseiller le Brabant wallon sur les meilleures suites à donner à cette décision."

«Nous n’hésiterons pas à introduire un recours»

Un recours devant le Conseil d’État fait partie des suites qui pourraient être envisagées, confirme le député provincial: "Nous n’hésiterons pas à introduire un recours si cela devait s’avérer nécessaire."

Si l’enseignement provincial du Brabant wallon n’a obtenu aucun subside, dix écoles brabançonnes wallonnes d’autres réseaux se partageront 10 des 269 millions de subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience (PRR) européen. C’est peu, estime la conseillère provinciale Laurie Semaille (MR), qui a interpellé le collège provincial sur le sujet lors du dernier conseil provincial. La Nivelloise a affirmé "constater que le Brabant wallon est à nouveau le parent pauvre" en matière de subsidiation.

Évidemment qu’il y a des déçus

Frederic Daerden ©BELGA

149 écoles ont été retenues. alors que 571 dossiers avaient été déposés à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Oui, il y a des déçus. J’entends parler de grands perdants… Mais, nos écoles, nos élèves, nos équipes éducatives sont les grands gagnants de ce plan, a commenté le ministre Frédéric Daerden (PS) à propos de la répartition des subsides pour les rénovations d’écoles dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. C’est, de loin, le plus important à mes yeux. Oui, il y a des déçus. Étant donné le nombre de dossiers rentrés, on savait bien qu’il n’y aurait pas assez d’argent pour contenter tout le monde. Je suis conscient qu’énormément de PO (pouvoirs organisateurs) ayant soumis de très bons dossiers n’ont pas pu être retenus."

Un milliard arrive

Le ministre en charge des bâtiments scolaires tient aussi à rappeler qu’un autre plan, plus largement doté, est en préparation: "Nous avons débloqué un milliard pour nos bâtiments scolaires. En plus du plan de relance, de nombreuses écoles supplémentaires vont pouvoir être rénovées grâce à cela."

Les critères de sélection du nouveau plan n’ont pas encore été rédigés formellement. "N’en doutez pas, mon action a pour objectif qu’aucun PO ne soit laissés sur le côté et que tous nos élèves puissent étudier dans les meilleures conditions possibles."

Le ministre espère mettre son plan en place dès 2023, a-t-il assuré en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après avoir fait remarquer que tous les réseaux d’enseignement s’étaient "montrés satisfaits de la répartition (des subsides) et sur la méthodologie (utilisée)" , le ministre Daerden a détaillé la répartition par provinces: 18% à Bruxelles, 36% en Hainaut, 22% en province de Liège, 13% en province de Namur, 8% en Luxembourg et 3% du Brabant wallon: "Cette répartition est proche de celle de la population scolaire entre les provinces" .

«On peut comprendre la colère de la Province du Brabant wallon»

Ce n’est pas tout à fait exact. Le député André Antoine (LE) le lui a d’ailleurs fait remarquer: "Quand on voit les chiffres: 3%. On peut comprendre la colère de la Province du Brabant wallon. Parce que ça ne correspond évidemment pas au poids du Brabant wallon dans le paysage. Je pense que vous devez les rencontrer, a suggéré André Antoine au ministre Daerden. Parce qu’il n’y a rien de plus terrible que de rester sur un recours au Conseil d’État. Ça ferait peur à tous (les porteurs de projets). Il y aurait là un élément perturbateur dans le processus."