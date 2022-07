Beauvchain: succès aux premiers Apéros beauvechainois

Derrière cette organisation, on trouve Charlotte et Sybille Lemage, Aurélien Hennebel et Jean-Charles Vancaster: "L’idée des apéros est de pouvoir se décontracter après une journée de travail et se retrouver entre amis/collègues ou en famille mais également de promouvoir des rencontres entre personnes de tous les âges. Une seconde édition est en préparation mais la date et le lieu ne sont pas encore connus. Toutes les infos seront communiquées sur notre page Facebook Les Apéros beauvechainois" .