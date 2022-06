Nivelles: des chiffres à nuancer à propos de l’hôtel de Rifflart d’Ittre

Le bourgmestre, Pierre Huart, souhaite apporter quelques nuances à ces premiers éléments communiqués.

Si le nombre de réclamations parvenues à l’hôtel de ville dans les délais de l’enquête est exact, celui des pétitionnaires résulte en réalité de la somme des signatures recueillies par une version "papier" de la pétition, et d’une version qui avait été mise en ligne. Mais cette dernière n’a en réalité pas été introduite dans le cadre de l’enquête publique.

Cette pétition en ligne, qui ne sera donc pas prise en compte, avait recueilli 566 signatures. Tandis que 464 personnes ont signé la version "papier" dont il doit être tenu compte. "Formellement, on est donc à un peu plus de 460 signatures en ce qui concerne la pétition. Il faut savoir que ce projet a fait l’objet d’une véritable campagne de la part de certaines personnes , indique le bourgmestre Pierre Huart. Nous avons d’ailleurs regardé en détail cette pétition et il apparaît que sur ses 464 signatures, 78 ne viennent pas d’habitants de Nivelles."

Pour le maïeur, il ne fait guère de doute que certains de ces signataires n’ont jamais vu l’hôtel Rifflart d’Ittre ou son jardin, et n’en connaissent pas trop l’état. Pour l’anecdote, Pierre Huart a relevé qu’un des opposants habite à Warnach, entre Bastogne et Arlon.