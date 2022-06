Ce sont des interventions de courte durée et/ou de faible intensité qui visent à maintenir ou retrouver un bien-être psychologique satisfaisant. Une séance individuelle de soins psychologiques de première ligne coûte dès lors 11€, avec un nombre limité à huit séances par an. Le coût d’une séance peut même descendre à 4€ dans le cas d’une intervention majorée de l’assurance soins de santé.

En Brabant wallon, seuls les psychologues conventionnés auprès des réseaux Archipel et Réseau107BW permettent de bénéficier de ces tarifs. L’objectif de ces réseaux est de permettre aux Brabançons wallons de trouver un psychologue près de chez eux et à un prix abordable.

Les 91 professionnels regroupés dans le réseau 107BW ne sont pas répartis équitablement sur le territoire brabançon wallon, comme l’a repéré le député wallon Laurent Heyvaert (Écolo) qui s’en émeut: "Les crises consécutives que nous venons de connaître ont fragilisé la santé mentale de nombreux citoyens. Le gouvernement fédéral a mis des moyens pour essayer de répondre à leur détresse. En Brabant wallon, le réseau 107 a signé des conventions avec des psychologues de première ligne pour une meilleure accessibilité des soins. Mais la recherche de psychologues dans l’ouest du Brabant wallon semble compliquée. Seuls cinq sont prévus pour tout l’ouest du Brabant wallon". Deux à Ittre, un à Tubize, à Braine-le-Château et à Rebecq.

Le réseau de psychologues est pourtant complet

Si effectivement, les psychologues conventionnés sont moins nombreux dans l’Ouest que dans le reste de la Province, le Réseau 107 n’en affiche pas moins complet.Le nombre de psychologues conventionnés pour les adultes en Brabant wallon est actuellement atteint.

Et les professionnels de la santé mentale qui composent le réseau brabançon peuvent se déplacer si le patient ne le peut pas. Les séances peuvent, en effet, avoir lieu au domicile du patient, en institution, dans les lieux de vie communautaires, au cabinet ou même en visio.

Il est toutefois sans doute illusoire de penser faire traverser toute la province à un psychologue.Et c’est ce qui nourrit les craintes du député Heyvaert: "La réforme (qui réorganise, depuis le 1er septembre 2021, l’offre de soins psychologiques dans la première ligne) devait tenir compte des besoins locaux pour spécifiquement toucher les publics les plus fragiles. Avec un indice socio-économique plus faible en Brabant wallon, l’ouest aurait pu prétendre à plus de psychologues. Nous sommes en retard dans la réforme des soins de première ligne en Wallonie. Si nous prenons les critères de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le Brabant wallon pourrait être divisé en quatre zones de soins de premières lignes. Si nous n’avons pas d’approche territoriale, ce sont les territoires les plus en difficultés qui recevront le moins d’offres de soins."