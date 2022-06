La ministre en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR) a, elle, été informée par le SPW que "les travaux seront terminés cette semaine" , a-t-elle rapporté dans une autre commission du parlement wallon.

Le 29 et 30 juin, les séparateurs en béton seront remplacés par des balises en plastique de chantier, a détaillé Philippe Henry. L’échangeur de Genappe sera complètement rouvert. Il n’y aura alors plus aucune limitation de largeur à hauteur des travaux. Actuellement, les véhicules dont la largeur excède 3,10m ne peuvent pas emprunter la N25 entre Bousval et Genappe.

Les convois agricoles d’envergure pourront donc revenir sur la N25 dans quelques jours. "Le SPW Mobilité et Infrastructures a tout mis en œuvre pour rouvrir ce chantier de la N25 avant la période de la moisson" , a expliqué le ministre Henry.

Pour rappel, les travaux sur la N25 entre Bousval et Genappe concernent des réparations, au béton armé, des dégradations récurrentes. "En effet, cette route en béton armé continu est malheureusement sujette au phénomène de “punch out” (fragmentation du béton), particulièrement généralisé entre l’échangeur de Bousval et celui de la N5. Au vu de ces dégradations, particulièrement dangereuses pour les usagers sur ce tronçon, il a été nécessaire d’intervenir car la multiplicité des dégradations du béton risquait de nous amener, à terme, à devoir fermer complètement un sens de la N25."