Des bus Express entre le Brabant wallon et Bruxelles: une solution qui peine à décoller

Une trentaine de minutes

Cinq passagers. Il est l’heure. Le bus quitte Bruxelles et emprunte le viaduc Herrmann-Debroux pour filer sur l’E411. "Heureusement qu’on a une bande réservée pour aller vers Bruxelles. Dans l’autre sens, vers le Brabant wallon, il n’y en a pas, mais le trafic est souvent moins dense" , glisse le chauffeur.

Voici quelques jours, lors d’une discussion sur la démolition du viaduc, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), évoquait ces bus Express comme une des alternatives pour se rendre à Bruxelles: " À l’heure de pointe, cela représente de l’ordre d’un bus toutes les 10 minutes depuis Louvain-la-Neuve vers une destination bruxelloise, complémentairement aux destinations proposées par l’offre ferroviaire, elle-même déjà très importante sur la ligne Bruxelles-Namur."

En bus Express, le trajet de la gare d’Etterbeek à la gare de Louvain-la-Neuve prend 37minutes. En train, même délai environ, avec des variations en fonction de l’heure.

Lancés dans les différences provinces wallonnes en 2020, ces bus Express – un "succès" , selon le cabinet du ministre Philippe Henry – ont pour vocation de relier les centres urbains… et donc forcément le Brabant wallon à la capitale. Mais la formule séduit-elle vraiment les Wallons et Bruxellois? D’après les données fournies par le cabinet Henry, les trois bus Express effectuant la navette entre Bruxelles et le Brabant wallon transportent des milliers de voyageurs par mois.

La ligne E12 est la plus fréquentée

C’est la ligne E12 (Louvain-la-Neuve – Wavre – Kraainem – Woluwe) qui est la plus populaire: 22663 trajets en mars 2022, et un pic à 30000 trajets en octobre 2021.

La ligne E11, qui démarre à la gare d’Etterbeek et termine sa course à Louvain-la-Neuve en passant par Auderghem et Wavre, affiche une fréquentation plus basse mais frôle la barre des 20000 validations.

De son côté, la ligne E13, entre Walibi et Herrmann-Debroux, dont les horaires sont moins étendus, est nettement moins plébiscitée par les navetteurs: 1313 voyages par mois… avec même une baisse à 92 en août 2021. À titre de comparaison, on estime à 50000 le nombre de voitures passant sur le viaduc d’Auderghem chaque jour.

Le cabinet Henry parle cependant de chiffres à prendre avec des pincettes en raison des différences d’horaires et de véhicules entre les lignes, et en raison de la crise sanitaire, qui a entraîné une baisse de fréquentation et " un taux de validation par les clients qui était en chute libre" , chute liée à l’obligation d’entrer par l’arrière du véhicule.

Renforcement en septembre des lignes Express E3 et E4, et de la ligne E5 en 2024

Doit-on s’attendre à une réforme ou refonte de ces trois lignes? Rien d’arrêté, et en tout cas, pas de changement avant 2023, nous dit-on au TEC. Une enquête auprès de la clientèle est prévue fin 2022. " Il sera ensuite procédé aux adaptations des lignes concernées après échange avec l’AOT (Autorité organisatrice du transport) à partir de 2023" , indique le cabinet du ministre Henry.

Côté tarifs (5€ par voyage, avec des réductions selon les formules), pas d’augmentation annoncée… mais la Wallonie espère voir la fréquentation augmenter avec la formule d’abonnement à 1€ par mois pour les jeunes, valable aussi sur le réseau Express.

Pour rappel, ces trois lignes ne circulent pas le week-end, et bénéficient en semaine d’une fréquence assez soutenue, environ toutes les 15 minutes aux heures de pointe, sauf pour la ligneE13 aux horaires particuliers.

Rappelons que huit autres lignes Express sillonnent le Brabant wallon, dont la dernière en date, la ligne E6, créée en avril dernier et qui relie Wavre et Gembloux. "En septembre 2022, il y aura un renforcement des lignes E3 Braine-l’Alleud – Louvain-la-Neuve et E4 Nivelles – Louvain-la-Neuve. En 2024 est prévu le renforcement de la ligne E5 Nivelles – Namur" , annonce le cabinet.