Wavre passe en mode Chill Zone pour l’été

Vu le succès rencontré lors de la première édition de "Place aux Jeunes" et la nécessité de soutenir le secteur de la jeunesse, la Province reconduit cette opération pour cet été. Wavre participe pour la seconde fois à cette opération comme le confirme Gilles Agosti, échevin de la jeunesse: "N ous réitérons l’opération, grâce à la Province. C’est une enveloppe de 19000€ qui est disponible et c’est surtout un travail titanesque de nos équipes et nos partenaires, l’AMO Carrefour J et la Maison des Jeunes Vitamine Z, pour mettre en place sous l’appellation Chill Zone, un programme estival d’activités à destination des jeunes. Je suis agacé d’entendre qu’il n’y a rien pour les jeunes à Wavre. C’est strictement faux. Au contraire, nous jouissons de très nombreux acteurs dans le domaine récréatif, sportif et culturel. Oui, ils sont éparpillés et c’est souvent payant, mais les fameux bowlings et cinéma ne sont pas philanthropes non plus. Qu’on se le dise, à moins de flâner dans la nature, aujourd’hui il faut mettre un peu de sa poche pour se divertir. Même pour prendre un verre. J’ai souhaité changer cela. Depuis trois ans, en étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons un programme très dense au niveau des activités et animations proposées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a aujourd’hui une véritable politique jeunesse qui, auparavant, n’existait pas vraiment à Wavre."