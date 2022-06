Une nouvelle rue scolaire dès la rentrée

Alors à la rentrée prochaine, une nouvelle rue scolaire va faire son apparition dans le centre-ville: à la demande des directions des écoles du Béguinage et de Bléval, c’est à présent la rue du Béguinage qui aura ce statut particulier. En tout cas pour un an, le temps d’évaluer si cette solution est adéquate pour assurer la sécurité des élèves et apaiser la circulation dans le quartier. Le test va démarrer le 29 août.

Les règles seront identiques à celles appliquées rue de la Religion, mais avec une fourchette horaire un peu plus large. Seuls les cyclistes et les piétons pourront passer dans la rue du Béguinage en semaine de 8h à 8h40 et de 14h50 à 15h40. Le mercredi, ce sera aussi de 11h40 à 12h30.

Évidemment, ce n’est pas d’application lors des congés scolaires. Et une exception est prévue pour les riverains disposant d’un garage rue du Béguinage ou rue de Bléval, mais ils devront rouler au pas et céder la priorité aux usagers faibles.

Comme la rue de la Religion, la rue du Béguinage est déjà en sens unique, ce qui facilite la mise en place de cette rue scolaire et la gestion des barrières à placer au carrefour avec le boulevard des Arbalétriers.

Par contre, on est ici en plein centre-ville, et les deux écoles totalisent environ 700 élèves. Le matin, le flux actuel est évalué à 400 voitures dans la rue en une demi-heure. Pour corser le tout, on sait que le parking des Arbalétriers, situé en bas de la rue, va fermer plusieurs mois pour faire place à un chantier…

Il faudra donc que les parents rompent avec certaines habitudes bien ancrées, et les autorités vérifieront durant un an les impacts de la mesure sur les boulevards et les carrefours les plus proches.

Du côté de la Ville, on précise aussi que deux nouvelles zones de dépose-minute seront créées: une de 30 mètres (5 places de stationnement) le long du boulevard des Arbalétriers en deçà de la rue du Béguinage, et une autre devant le tribunal à la rue de Soignies (6 places perpendiculaires à la voirie).

Entre 7h30 et 8h, le dépose-minute de la rue du Béguinage restera opérationnel. Les écoles soulignent aussi que les parents peuvent se garer gratuitement sur la Grand-Place s’ils restent moins d’une demi-heure. Généralement, le matin, il y a toujours des emplacements disponibles.

Un courrier cosigné par les directions, la Ville et la zone de police a été envoyé aux parents et aux riverains. Pour le lancement, deux policiers seront en permanence le matin pour s’assurer que les nouvelles règles sont respectées et que la situation reste fluide.