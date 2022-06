Un tour en bus pour les nouveaux habitants

Ceux qui le souhaitaient pouvaient aussi parcourir le territoire communal en bus, et passer par les principaux pôles d’attraction (écoles, pôle culturel, hôpital, parc à conteneurs.) en récoltant quelques infos au passage. Auparavant, ils avaient notamment appris l’origine étymologique de Braine-l’Alleud: Braine est en réalité l’ancien nom de la rivière Le Hain, et l’alleu au Moyen Âge désignait une terre franche. En ce qui concerne le présent, le bourgmestre Vincent Scourneau leur a précisé qu’ils habitaient la commune la plus peuplée du Brabant wallon, avec plus de 40000 habitants, et Braine est à cet égard aussi dans le top 10 des communes wallonnes. "Ce qui nous permet de proposer tous les services dont vous pouvez bénéficier actuellement", a glissé le maïeur brainois. Qui n’a pas manqué de faire également un point sur la fiscalité, avec l’impôt sur les personnes physiques (IPP) à 5,9% et le précompte immobilier à 1730. Tous impôts confondus, Braine-l’Alleud est la commune en Wallonie où les habitants sont les moins taxés. Le collège compte bien garder cette ligne. Malgré les circonstances actuelles difficiles pour l’ensemble des pouvoirs publics, le bourgmestre s’est engagé à ce que l’IPP et le précompte immobilier n’augmentent pas d’ici la fin de la législature.

Être la commune du BW comptant le plus d’habitants n’empêche pas Braine de bénéficier d’une proportion de 60% de terres agricoles ou forestières. Quant à la population, un quart des Brainois a moins de 20 ans. Avec plusieurs écoles fondamentales et secondaires, la commune accueille près de 10000 élèves en période scolaire.

Un point a aussi été fait sur les activités, avec des infrastructures sportives dont la nouvelle piscine mais aussi le stade Gaston Reiff et le hall omnisports qui accueillent 5000 sportifs. Il y a plus de 300 associations, disposant depuis d’une "maison des associations" installée dans l’ex-hôtel de ville.