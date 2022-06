Pour le retour de la cavalcade et du feu d’artifice, les Wavriens avaient envie de faire la fête (photos)

Après deux années sans, les Wavriens ont bravé la pluie pour suivre la cavalcade qui avait pris son départ à 18h30, ce samedi, à partir du parking du centre sportif pour suivre le parcours de la procession du Grand Tour. Une bonne cinquantaine de cavaliers et leur monture, et quelques attelages se sont retrouvés sur le haut de la rue de Namur pour la traversée aux flambeaux dans le centre-ville. " La cavalcade est une réussite , explique Micheline Devesse, une des bénévoles qui encadre cette organisation du comité des fêtes de Wavre. On pouvait craindre que la pluie allait décourager le public d’être présent. Les Macas étaient bien là, ainsi que leurs applaudissements au passage du cortège. Les participants, dont certains sont venus de loin pour y prendre part, ont apprécié. Ils étaient déjà impatients d’y participer après deux années sans organisation. Maintenant, ils sont tous impatients de remettre cela l’année prochaine, à l’image de notre vétéran, Edmond Brabant de Beauvechain qui participait à sa 40e cavalcade."