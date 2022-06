Les Engagés (ex-cdH) entament une régénération locale

Les Engagés (ex-cdH) n’est pas un parti politique. " Nous sommes un mouvement politique positif, citoyen et participatif. À Ottignies-LLN, nous comptons mettre en œuvre ces principes dès aujourd’hui. Notre mouvement s’enracine dans la société civile, favorise la participation interne et fait vivre le débat d’idées et le dialogue permanent avec ses adhérents et tout citoyen intéressé ", explique Marc Derruder, président faisant-fonction de la section locale.