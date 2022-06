Les 900 ans de la commune se profilent

L’abbaye organise alors une procession en l’honneur de Saint-Guibert et renomme le village Mont-Saint-Guibert. Par ce précieux texte, il est possible de dater précisément la création de la cité au 18 avril 1123. La même année, Mont-Saint-Guibert reçoit par Godefroid le Barbu, duc de Brabant, des franchises communales semblables à celles de Gembloux. Ces libertés sont symbolisées par l’édification du perron.

Récemment, les autorités communales ont réuni les associations afin d’expliquer les objectifs et le programme mis en place." Cet anniversaire va nous permettre de faire rayonner notre commune au-delà de nos murs pendant une année qui doit être festive et avec des activités variées pour le plaisir de tous , explique le bourgmestre Julien Breuer. " L’identité guibertine sera mise en avant avec tous les moyens de communication possibles."

Ainsi, comprenant un volet historique et le planning, une brochure spéciale sera créée et distribuée tous azimuts. Sans oublier un merchandising spécifique et des bâches sur arceaux placées à diverses entrées de la commune.

Quatre axes étalés sur l’année ont été choisis. En avril, place à la partie historique avec la procession de la châsse depuis Gembloux et des activités festives. En juin, la culture sera à l’honneur avec le parcours d’artistes et d’artisans, des concerts en plein air et dans l’église Saint Jean-Baptiste du centre. Septembre sera le mois du sport avec des activités de haut niveau au centre sportif Jean Moisse et à la Guibertsport Arena. Et le point d’orgue en décembre, avec le bal aux lampions et des festivités pour le Nouvel An. "La commune a décidé d’intensifier la communication et de faire appel aux associations. Qui seront aidées aux niveaux humain, matériel et financier."

Ainsi, un budget de 3000€ (une seule association) et de 5000€ (plusieurs associations) sera offert à tout projet, ouvert à tous à prix démocratique, porté par une association guibertine sur base d’un dossier à rentrer pour le 15 septembre. L’événement doit revêtir un caractère exceptionnel ou se singulariser d’une activité existante. Et répondre à une des conditions suivantes: soit traiter de la culture et/ou de l’histoire guibertine, soit faire rayonner l’entité à l’extérieur et utiliser le chiffre “900”.