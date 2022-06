Généreuse et gourmande balade de Genneville

Parmi les marcheurs, le groupe dit “des Bertrand”, des anciens de Saint-Jean-Geest qui ne rateraient pour rien au monde la Gourmande de Genneville. "Nous marchons en famille et en toute convivialité, explique René Bertrand. Ma nièce Cécile et son mari se joignent à nous, ainsi que son amie Mireille Dubois. Toute la famille Bastaits est également de la partie, avec Monique Davids, notre doyenne, qui a 84 ans. Le plus jeune du groupe, Édouard, 4 ans et demi, est également un membre de la famille Bastaits. Et je n’oublierai pas de citer Catherine et Axel, nos amis cinaciens, qui ont fait une septantaine de kilomètres pour participer à la Gourmande en notre compagnie."

Marie Masuy, l’épouse de René, s’émerveille des spécialités locales chez Arnaud Sericlaes où, sous un demi-soleil, le groupe s’attable au jardin. "Le toast fait maison à base de courgette et de tomate séchée est délicieux, explique Marie. J’ai beaucoup apprécié le borsch, une recette qui a été préparée par les réfugiées ukrainiennes. Le coronavirus nous a joué un sale tour, mais j’espère que la tradition de la marche de Genneville se poursuivra dans les prochaines années. Chapeau, en tout cas, aux bénévoles de Vivre à Saint-Remy."