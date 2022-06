– À la suite de cette campagne de presse, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le directeur financier de la Province et contre X.

– Cette instruction pénale a manifestement été tenue en suspens parce qu’à la suite de la publication d’articles mensongers dans la presse et postérieurement à sa propre plainte, le ministère public a ouvert une information pénale à la suite des propos mensongers tenus à son égard.

– En toute transparence, elle a fourni à l’enquêteur des centaines de documents et a établi des notes détaillées démontrant qu’aucun manquement, ni infraction ne pouvaient lui être reprochés. Force est de constater qu’en l’état, plus aucune question ne semble devoir lui être posée et qu’à aucun moment, il ne lui a été demandé de s’expliquer sur une quelconque infraction qui aurait pu lui être reprochée.

– Dans l’article incriminé, figurent non seulement une présentation partiale de la situation – notamment ce qu’il est affirmé que rien ne pourrait être reproché du directeur financier sur le plan du respect de ses obligations professionnelles – mais comprend des éléments couverts par l’obligation de huis clos, preuve que d’aucuns essaient coûte que coûte, au prix de comportements illégaux, de nuire à Madame Noël.

– Il y a lieu de souligner également l’interpellante coïncidence entre cette nouvelle attaque dans la presse et le traitement prochain, en séance publique du conseil provincial de ce 30 juin 2022, de la proposition d’approbation des comptes 2021. Sur cette proposition de résolution, et comme sa mission légale lui impose de le faire à chaque fois, la Directrice générale a rendu l’avis motivé suivant:

"Vu l’avis de la Directrice générale rendu en date du 23 juin 2022; que "le présent avis est rendu en application de l’article L2212-58, § 4, CDLD qui dispose que "Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions."; que cet avis doit être joint aux décisions; que cet avis se fonde également sur l’article L2212-58, § 6, du CDLD qui dispose que "Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services. Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1° la réalisation des objectifs; 2° le respect de la législation et des procédures; 3° la disponibilité d’informations fiables sur les finances et la gestion, telles qu’elles doivent être fournies par le directeur financier."; qu’un des piliers essentiels visés par le contrôle interne notamment dans les pouvoirs publics vise les missions financières; que la circulaire régionale du 14 juin 2016 rappelle cette responsabilité primordiale des autorités locales; que celle-ci liste et commente de manière très claire l’ensemble des éléments de contrôle interne concernant les finances locales (annexe 1); que par la suite, la tutelle a à plusieurs reprises rappelé le nécessaire respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que de la circulaire, y relatives; qu’à l’occasion de la présentation du compte 2021, il incombe à la direction générale de rappeler, une fois encore, au Collège provincial, au Conseil provincial et à la tutelle, qu’une série de dispositions ne sont pas respectées au sein de la Province du Brabant wallon; […] qu’à titre principal, et concernant le présent dossier, on peut relever:

• l’absence de tout contrôle de caisse à réaliser obligatoirement au moins une fois par an par le Collège provincial et donc l’absence des PV de vérification qui constituent une annexe obligatoire au compte;

• l’absence d’une série d’annexes obligatoires aux comptes telles qu’énoncée dans la circulaire régionale du 21 janvier 2019: notamment l’annexe 173 P concernant les additionnels qui serait un éclairage précieux dans le problème pendant avec la Région (voir liste annexe 2 – voir pour les mêmes manquements sur les comptes 2020, la position du Président du Collège communiqué au service le 19/10/21);

• l’absence, depuis cinq exercices consécutifs, du rapport annuel que le directeur financier doit présenter au Conseil provincial conformément à l’article L2212-65, § 5, du CDLD; Ce rapport a un contenu précis fixé par la loi, maintes fois rappelé. Cette non-présentation prive notamment les autorités et l’administration: "d’une évaluation de l’évolution passée et future des budgets": alors même que le Collège provincial charge l’administration d’analyses poussées sur les coûts des différentes missions et services provinciaux, en ce compris analytique, afin de permettre la réalisation de choix et de priorités dans la difficile préservation de l’équilibre budgétaire et financier de la province dans les années à venir; "d’un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie": alors même que cette trésorerie tend aujourd’hui à s’amoindrir et est mise à mal par les versements tardifs des recettes d’additionnels par la région; "de l’ensemble des données financières des services provinciaux, des régies provinciales, des sociétés dans lesquelles la province a une participation d’au moins 15% et des ASBL auxquelles la Province participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15% des membres des organes de gestion": ces données financières sont pourtant essentielles pour permettre: de veiller au respect de la balise d’emprunt consolidé sur laquelle la tutelle revient désormais systématiquement, de répondre aux questions de gouvernance et de transparence légitime posées par exemple ces derniers mois suite au magazine Investigation, ou encore mener à bien le travail sur les paniers de missions et la trajectoire 2024, de mener à bien l’évaluation annuelle de la pertinence des subventions afin de ne pas reconduire automatiquement ces crédits de transfert, telle qu’exigé tant par l’autorité de tutelle que par la cour des comptes.

Que, concernant plus spécifiquement le rapport de la Cour des comptes, les différentes remarques sont récapitulées en fin de rapport; qu’il est une fois encore souhaité que les comptes puissent être présentés et que ce rapport puisse être discuté de manière constructive au sein du codi en présence du directeur financier afin d’assurer les suivis ad hoc; qu’à ce propos, la direction générale regrette que la cour des comptes ne lui donne pas accès aux questions et réponses échangées avec le directeur financier durant l’examen de l’avant-projet de compte tel qu’il a été approuvé par le Collège provincial; que c’est pourquoi certaines remarques laissées apparemment ouvertes par ces échanges ne peuvent pas être comprises par nos services; que c’est le cas notamment concernant le marché d’emprunts."

"L’article comprend de surcroît l’affirmation mensongère selon laquelle la directrice générale aurait tenté d’exonérer le concessionnaire du château d’Hélecine de ses obligations financières. Toutes les instructions menées par les services dans le cadre des aides covid ont été instruites sur base des directives données par les députés provinciaux en charge et le dossier présenté au Conseil provincial a été pris en charge, non pas par la directrice générale de la province, mais par la directrice générale adjointe;

– Madame Annick Noël a chargé son conseil, outre les procédures déjà en œuvre, d’engager devant les juridictions compétentes la responsabilité de tout qui, d’une manière ou d’une autre, relaye des accusations infondées et nuit à sa réputation."