SÉRIE D’ÉTE | Son Brabant wallon: Richard Ruben vous livre ses «pépites» dans la province

Au restaurant: La Brasserie du lac, «dépaysant», et Quel bon vin t’amène?

"Je l’emmènerais à la Brasserie du Lac de Genval. Déjà le cadre est somptueux, quand je suis assis sur cette terrasse au bord du lac, j’ai l’impression d’être en vacances. C’est un lieu très convivial et chaleureux, ils ont des produits frais, que vous aimiez le poisson ou la viande. Si je dois emmener ma compagne pour un dîner en tête-à-tête alors j’irais plutôt au resto Quel bon vin t’amène? à Grez Doiceau. C’est l’ancien Gustave. Le chef, Arnold Godin, est renommé. Outre sa cave à vins qui est une mine d’or, les plats qu’ils proposent sont variés et toujours une valeur sûre. Je qualifierais sa cuisine de gastronomique."

Faire du tourisme: Le château de La Hulpe, un incontournable

©ÉdA

"Sans hésiter, je ferais découvrir à un ami le château de La Hulpe et le domaine de Solvay. Je n’ai jamais vu un lieu aussi paisible et joli que celui-là. Il n’est pas ostentatoire et quel que soit l’endroit où l’on s’y balade, on se retrouve face à un paysage magnifique. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est que le panorama change tous les 150 mètres. À un moment, on se croirait sur un plateau ardennais, puis on se retrouve dans les bois, près de l’eau ou encore sur des pelouses bordées de végétations et de fleurs. Ce château a un côté un peu féérique aussi. Bref, c’est un dépaysement assuré, j’adore."

Au spectacle: La Sucrerie, une «salle de spectacle de qualité et moderne»

©ÉdA Mathieu Golinvaux

"Il n’y a pas énormément de lieux de concerts en Brabant wallon, c’est donc une très bonne chose que La Sucrerie soit venue s’implanter à Wavre. C’est une magnifique salle de spectacle, de qualité et très moderne. J’y ai été récemment pour assister à la finale de la Ligue d’Impro en tant qu’ étoileur , il y avait une superbe ambiance. J’y ai déjà joué mon dernier spectacle En chanté à deux reprises au profit des Kiwanis. Je serai d’ailleurs de retour à La Sucrerie le 15 octobre dans une version un peu remaniée d’ En chanté et je m’impatiente déjà. Ce sera trois semaines avant le Cirque Royal."

Boire un verre: Le Gecko et le Kosy & ar, «des lieux conviviaux»

"Pour prendre un petit verre en toute simplicité, j’aime beaucoup le Gecko, à Wavre. C’est un endroit convivial où on peut déguster quelques tapas ou des assiettes autour d’un bon verre de vin. Ça peut aussi être un chouette lieu de concert, nous avions d’ailleurs rodé mon spectacle En chanté là-bas avec Thom Dewatt. Il y a un autre bar que j’apprécie à Wavre, c’est le Kosy & Bar, un restaurant et bar à tapas situé rue Charles Sambon. J’ai découvert récemment ce lieu qui a un côté intime. Les gérants sont très gentils et proposent des choses pas trop chères."

En promenade: Les paysages de Biez, «une véritable découverte»

"Depuis que je vis la moitié de mon temps à Grez-Doiceau, j’ai découvert un lieu magnifique où je me promène très régulièrement les dimanches: c’est Biez, à Grez-Doiceau. Je trouve que c’est un coin bucolique où le dépaysement est total, notamment quand on prend la rue du Beau site et qu’on redescend, on a une vue incroyable, on croise des chèvres… J’adore faire mon jogging là parce que c’est très valloné et les changements de rythme, quoi de plus important quand on court! En général, j’effectue entre onze et douze kilomètres. Il faut que je me maintienne en forme pour quand je monte sur scène."

Faire du shopping: L’Esplanade «par facilité», au Solitaire, ou chez Franky

« Étant donné que je suis toujours en train de courir, j’apprécie particulièrement aller à L’Esplanade de Louvain-la-Neuve où j’ai tout sous la main. Il n’existe pas beaucoup de lieux près de Grez-Doiceau qui rassemblent un certain nombre d’enseignes. Je n’y reste généralement pas très longtemps, je n’ai pas besoin de trois heures, il faut que ça aille vite! Sinon, pour ce qui est alimentaire, à La Hulpe, il y a le traiteur-fromager Le Solitaire où je vais chercher un sandwich dès que j’ai l’occasion, ce sont les meilleurs de la région! Il y a aussi chez Franky, un boucher situé à la rue des Combattants. Il propose d’excellents produits et en plus, il a beaucoup d’humour. »