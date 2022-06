Brabant wallon: 2021, année bien remplie pour l’inBW

L’an dernier, l’inBW employait 450 équivalents temps plein et le "turn-over" est très faible: 2,74%. "Le personnel se sent bien chez nous, c’est bon signe , a glissé Christophe Dister. Parmi les faits marquants, on peut pointer le télétravail qui devient structurel. Je pense qu’on ne reviendra pas en arrière: c’est un changement de société et nous nous adaptons."

En ce qui concerne les politiques internes, le président a évoqué un grand chantier de modernisation de l’architecture informatique, et une attention accrue à la sécurité informatique: pour plusieurs de ses activités qui sont essentielles pour les citoyens, l’inBW est dépendant de l’informatique, et veut éviter que les infrastructures se retrouvent à l’arrêt suite à une cyberattaque.

Pour la distribution d’eau, l’inBW a produit 7,74 millions de mètres cubes d’eau potable et son chiffre d’affaires, qui s’établit à 47,31millions d’euros, est en légère hausse. Les investissements dans le renouvellement du réseau (plus de 6millions d’euros) se poursuivent et le remplacement des raccordements en plomb s’est terminé en 2021: le programme entamé il y a 25 ans est bouclé, il n’y a désormais plus de raccordement en plomb sur le réseau d’eau potable.

600000€ de dommages suite aux inondations

Pour l’assainissement des eaux, trois petites stations de pompage ont été ajoutées à Lasne, Ottignies et Grez. Le taux d’équipement est de 98% en Brabant wallon et plus de 43,7 millions de mètres cubes d’eau usée ont été traités dans l’ensemble des stations, qui sont désormais au nombre de 37. Bémol: les inondations et les fortes pluies de juin et juillet 2021 ont endommagé 53 ouvrages, provoquant pour 600000€ de dommages.

En matière de gestion des déchets, une large réflexion est entamée. L’extension des règles de tri pour les sacs bleus visait à récolter 8kg supplémentaires par an et par habitant pour arriver à 23 kg. On est pour l’instant à 21kg. Pour le tri des déchets organiques, l’inBW a récolté 4,9kg par habitant dans les communes utilisant les sacs compostables, contre 32,8kg par habitant là où on applique le système des conteneurs à puce. Pour les ordures ménagères, on en est à 144kg par an et par habitants via les sacs, et à la moitié de ce volume-là où il y a des conteneurs à puce.

Les quantités de déchets récoltées via les 17 parcs à conteneurs ont atteint 109,4 millions de tonnes l’an dernier, soit une augmentation de 13,5% par rapport à 2020. Une augmentation qui, inévitablement, se ressent dans les coûts répercutés auprès des Communes.

Un bénéfice de 4,6millions

Enfin, pour le volet "développement économique" de ses activités, l’inBW a battu l’an dernier son record de vente de terrains aux entreprises: plus de 20ha ont été cédés, alors qu’on tourne habituellement entre 8 et 12ha. "C’est encourageant, on crée de l’emploi , a commenté Christophe Dister. Et pour les bâtiments que nous proposons en location, le taux d’occupation est de 87%. Dans le même temps, nous reconstituons nos stocks de parcelles: plusieurs dossiers sont en cours, à divers stades de procédure, pour 314ha au total. On avance, on tente d’être proactif. À Nivelles, 18ha seront à nouveau disponibles à la fin de cette année."

Sur le plan financier, 2021 se clôture par un bénéfice comptable de 4,6 millions d’euros.