"On avait l’embarras du choix au niveau de la programmation, après avoir rencontré pas mal d’artistes en tout genre, de qualité, qui auraient mérité de faire partie de cette affiche, vu le plaisir qu’ils ont donné au public , raconte Jacques Renard, l’organisateur. Cela fait déjà deux ou trois ans qu’on organise le cabaret du Petit Émile et ça marche très fort. Cela répond à une demande. Donc on a voulu inclure les enfants à la fête. On a trouvé un super groupe, qui est déjà venu pour les adultes, mais qui assure aussi des représentations dans les écoles, avec leur musique dansante. Ils rencontrent un fameux succès."

Ce groupe, c’est Super Ska, qui jouera La leçon de danse , dès 16h, à l’église de Nil-Saint-Vincent.

Ensuite, ce n’est pas un mais deux concerts qui animeront la soirée. Avec d’abord, à 19h30, Lisalou: "Notre volonté était de mettre en avant de jeunes artistes et de leur donner un coup de pouce. Lisalou est très prometteuse et originale. Sa musique nous a beaucoup touchés et nous avons voulu l’encourager. C’est une artiste montante, qui fera sans doute encore beaucoup parler d’elle".

Avec Druss Lecomte et le Bab’s Big Band

Pour la deuxième partie de soirée, Jacques Renard et son équipe ont opté pour le Bab’s Big Band: "Druss Lecomte est un chouette musicien qui collabore avec pas mal d’orchestres et de groupes, qu’il rassemble autour de lui. Il était déjà venu chez nous sous différentes formes. Ce samedi, il sera accompagné de huit musiciens et fera bouger le public. En plus, nous avons fait appel à deux danseurs professionnels, qui vont essayer d’entraîner les gens à esquisser quelques pas, histoire de faire la fête".

Une édition du cabaret qui s’annonce donc très dynamique. Assez remarquable, onze ans après ses débuts.

"La création du cabaret? Le Festival Jyva’Zik a énormément grandi et s’est professionnalisé. Les organisateurs ne parvenaient plus à répondre à toutes les demandes d’artistes et voulaient leur permettre de se produire en dehors de leur week-end. En plus, les responsables du parcours d’artistes “Au Fil de l’art” voulaient également quelque chose de plus régulier. Et puis, personnellement, avec des amis, on souhaitait recréer l’ambiance d’un piano-bar dans le village, pour que les gens puissent se retrouver et partager un moment ensemble."

Et la formule a séduit, avec un rendez-vous musical tous les mois. "Le succès a été grandissant, les gens venaient en fait surtout pour la partie concert. Mais malgré ça, on a toujours tenu à garder un bar avec des tables, pour créer ce lieu de rencontre. Avec des prix démocratiques. Pendant plus de huit ans, l’entrée est restée à 5€. Nous avons dû l’augmenter à 6€. Mais qui peut encore proposer une telle activité à ce prix? Ce samedi, la partie dédiée aux enfants sera à 6€. Pour la soirée, ce sera 10€, car il faut honorer le cachet des artistes, et il y a tout de même deux concerts au lieu d’un."

