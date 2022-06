La piscine de Jodoigne ferme

Fin de ce mois, le bassin de natation de Jodoigne cessera d’accueillir les nageurs . Une page se tourne, en attendant le nouvel outil, au mieux fin 2024.

Van Weynbergh abandonne le Vendée Arctique

Le Vendée Arctique était dantesque et a contraint le skipper ottintois Denis Van Weynbergh à l’abandon. La tempête et une succession d’avaries sur son voilier ont empêché le skipper de finir la course .

Une Genvaloise dans le top 4 de The Voice Kids Flandre

Après avoir tenté sa chance du côté francophone, la Genvaloise Marie-Émilie (13 ans) a séduit les coachs de The Voice Kids Flandre , au point de se hisser jusqu’à la finale du concours.

Deux Brabançonnes lauréates de «La Vitrine de l’artisane»

Deux Brabançonnes wallonnes parmi les dix lauréates de "La Vitrine de l’artisane". Stéphanie de Bellefroid (Rosières) et Anne-Sylvie Godeau (Incourt) ont été félicitées mardi à Louvain en qualité de lauréates de ce concours national.

90 ans sans championnat de Belgique

Cela fait 90 ans que le Brabant wallon n’a plus accueilli les championnats de Belgique de cyclisme professionnel qui auront lieu ce week-end à Middelkerke. La Hulpe a accueilli cinq fois le championnat de Belgique de cyclisme professionnel entre 1919 et 1932 . Depuis, plus rien en Brabant wallon.

Son 200edon de sang

Le Perwézien André Colon réalisera son 200edon de sang ce lundi. "Et je ne suis jamais tombé dans les pommes" , commente celui qui a déjà donné 90 litres. Ce lundi, il se rendra à la Posterie à Perwez, comme il le fait quatre fois par an… depuis un demi-siècle .

10 millions pour rénover 10 écoles

La Fédération Wallonie-Bruxelles vient de publier la liste des écoles qui se partageront 269 millions pour financer des projets de rénovation. Dix millions sont prévus pour rénover dix écoles en Brabant wallon .