Brabant wallon: le Parlement wallon met à l’honneur l’ASBL Aer Aqua Terra et les Fanfares de Jauche

Cette ASBL, dont nous avons souvent parlé, a été fondée en 2016. Son cheval de bataille: l’assainissement des rivières polluées par les déchets. En parallèle, l’association veut sensibiliser la population, les jeunes et les moins jeunes, par des conférences et des actions sur le terrain.

"L’essentiel de notre action consiste à nettoyer les rivières du Brabant wallon, explique Ann-Laure Furnelle qui parle d’une seule voix avec son compagnon Marc Verheyden, également actif dans l’association et mis à l’honneur. On récolte trois à quatre tonnes de déchets par mois en ne bougeant quasiment pas les pieds dans un cours d’eau."

Ces trois dernières semaines, la petite équipe d’Aer Aqua Terra t – forte de trois autres personnes (Bénédicte Helleputte, Vinciane Dutordoir et Pierre Lalemant) – était du côté d’Orp-Jauche, dans la Petite Ghette. "Nous avons ramassé là plus d’une tonne de déchets, soit 7 mètres cubes, séchés et compactés. Cela vous donne une idée de l’ampleur du travail. Nous avons ramassé notamment des centaines de petits sacs en plastique noués, une catastrophe pour nos cours d’eau. Mais c’est, malheureusement, un reflet de la société, une sorte de livre d’histoire qui raconte la manière dont on consomme."

«Un enjeu mondial, qui dépasse largement les frontières du BW»

Pour Aer Aqua Terra, être mis à l’honneur par la Région wallonne est une belle reconnaissance. "On était déjà bien soutenu par la Province du BW. Ce prix-ci nous fait évidemment plaisir – il nous booste les nageoires (rires) – parce qu’on a besoin du soutien d’une politique de proximité pour mettre la lumière sur notre projet, bien que, je le précise, nous sommes apolitiques. Ici, c’est au niveau wallon, c’est bien. La prochaine étape, c’est d’être mis à l’honneur par la famille royale, j’adore la princesse Élisabeth car elle représente l’avenir (rires). Plus sérieusement, c’est important que l’on parle de ce genre de projets. Quand on parle environnement, on se réfère souvent à l’arbre, au jardin, au potager, aux hôtels à insectes. Des thématiques capitales. Mais ce qui se trame dans les rivières doit être mis en avant car il y a là un enjeu qui dépasse largement les frontières de notre petite province. Il s’agit d’un enjeu mondial. Et je pense que beaucoup de pays, à travers la planète, aimeraient avoir des associations comme la nôtre, qui se bougent. D’ailleurs, si je peux adresser un message aux citoyens: ne vous braquez pas, arrêtez de râler quand on met des choses en place pour le tri des déchets. Ce n’est pas pour vous embêter, vous surtaxer. L’enjeu est ailleurs: il faut protéger la nature qui nous accueille, et ainsi nous protéger nous-mêmes."

Infos: www.a-era-qua-terra.com