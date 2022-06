Stéphanie de Bellefroid (Rosières) et Anne-Sylvie Godeau (Incourt) parmi les dix lauréates du concours national «La Vitrine de l’artisane»

"C’est ma seconde participation, raconte Anne-Sylvie Godeau, et j’ai bien fait de persévérer: me voici récompensée par une mise en lumière à Louvain devant la presse du pays. C’est un plus incontestable."

Stéphanie de Bellefroid enchaîne: "En janvier dernier, lors de mes démarches pour être reconnue artisane certifiée, j’ai appris via le SPF Économie que cette année, il était possible de participer à un concours ciblant l’artisanat. Je me suis inscrite et, en mai, un jury s’est penché sur mes activités. Ce fut une surprise, puis la joie de découvrir que je faisais partie des dix lauréates".

Les dix artisanes ont été félicitées et fleuries ce mardi par David Clarinval, ministre fédéral des Classes moyennes et des Indépendants, et par Mohamed Rodouani, bourgmestre de Louvain, en la salle gothique de l’hôtel de ville.

Pourquoi pas d’artisans?

Mais pourquoi les hommes étaient-ils cette année dans l’impossibilité de concourir? "Les chiffres sont parlants, répond le ministre David Clarinval. Selon les chiffres du SPF Économie, les femmes représentaient 41% des métiers de l’artisanat en Belgique en 2020. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre les femmes entrepreneuses à l’honneur. Toutes sont porteuses de valeurs et d’une ambition forte bien que leur métier soit souvent méconnu."

C’est en effet le cas des deux lauréates brabançonnes. Stéphanie de Bellefroid transforme une centaine de variétés d’herbes et de fleurs en tisanes, sels aromatisés et autres vinaigres de fleurs, principalement pour des chefs de cuisine. Quant à Anne-Sylvie Godeau, elle possède une petite réputation, puisqu’elle commercialise une gamme de couleurs organiques (du bleu indigo au gris du fraisier) dans nombre de pays européens. Les voilà un peu moins méconnues.

Ajoutons que deux prix spéciaux ont été attribués: le grand prix (3500€) est revenu à Charlotte De Bisschop, de Deurne (Anvers), restauratrice de céramique; le prix coup de cœur (2000€) est allé à Francotte Soho, de Bièvre (Namur), maroquinière végétale.

Les autres lauréates, outre les quatre précitées, sont Kenny Damian, Lieselot Geeregat, Lieve Lieckens, Sophie Pons, Mara Seny et Kaat Vanherk.