L’infatigable animateur culturel d’Ittre, Gus Goossens est mort lundi

"J’ai bien connu Gus, lance le bourgmestre Christian Fayt. C’était quelqu’un qui était typique. Il s’est énormément investi dans tout ce qui concernait la culture et les animations du village. C’est une grande perte pour la commune."

En plus de sa casquette d’organisateur d’événements pour l’Étable d’Hôtes, Gus Goossens était également vice-président du Centre de Loisirs et d’Information (CLI) et s’est investi dans le Centre Culturel, le café Truc, La Tour De Samme et bien d’autres projets.

Pour lui rendre un dernier hommage, une veillée funéraire est organisée le mardi 28 juin à 20 heures dans la grange de l’Étable d’Hôtes (Rue de Tubize 4/B), où il est possible de proposer une intervention orale, musicale ou culturelle. Le lendemain, le mercredi 29 juin à 13h30, une grande réception toujours à l’Etable d’Hôtes est proposée.

Avertissez de votre venue via hommagegus@gmail.com.