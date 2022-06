Villers-la-Ville: un repas convivial pour relancer le CRCS de Tilly

Le message est visiblement bien passé puisque 250 repas avaient été réservés, et qu’il a même fallu refuser des convives pour ne pas excéder les capacités et ménager les bénévoles qui œuvraient en salle et surtout en cuisine.

Un décès, un procès perdu...

"Nous avons pas mal souffert de la crise sanitaire en ce qui concerne les activités organisées dans notre salle. Et le président, Claude Duby, est décédé du Covid , expliquait sur place le Dr Marc Willem, qui a repris la présidence du CRCS. Il y a également eu ce procès avec une voisine, que nous avons perdu et qui nous empêche désormais d’organiser des soirées avec de la musique amplifiée. Aujourd’hui, nous devons nous relancer."

Actuellement, la salle tillycienne est principalement utilisée par le club de tennis de table, et pour les répétitions des musiciens locaux. Soit en moyenne trois jours par semaine. L’idéal serait d’ajouter d’autres activités pour faire vivre les lieux, et retrouver un peu de liquidités.

Améliorer la performance énergétique du bâtiment

Puis, dans un deuxième temps, il faudrait réaliser quelques travaux de rénovation et surtout d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. C’est que la salle a plus de cinquante ans et à l’heure où les prix des énergies explosent, sa conception n’est pas vraiment économique. Évidemment, isoler la toiture et les murs n’est pas gratuit. D’autant que les prix des matériaux sont également en forte hausse.

Ceux qui suivent de près la politique villersoise se rappelleront peut-être que la Commune, lorsqu’elle a mis sur pied une Régie communale autonome afin de gérer le nouveau complexe sportif de Sart-Dames-Avelines, avait proposé d’intégrer le CRCS dans ce processus (lire ci-dessous). Mais le comité tillycien, à l’époque, n’était pas très chaud. C’est toujours sa position actuelle.

«On lance un appel aux jeunes»

Comme le rappelaient les menus disposés dimanche sur les tables, ce sont les villageois, parents, grands-parents ou voisins âgés des Tillyciens actuels, qui se sont mobilisés en 1970 pour construire cette salle avec peu de moyens. En céder en partie la gestion via cette régie n’est donc pas à l’ordre du jour, le comité préférant continuer avec ses bénévoles tant qu’il le pourra, comme il le fait depuis plusieurs dizaines d’années.

"On lance aussi un appel aux jeunes du village , complète Marc Willem. Nous sommes un comité actif, mais composé de gens qui ont au-delà de 60 ans. Moi-même, j’ai accepté la présidence parce que j’étais déjà président du club de tennis de table. Mais j’ai 73ans et je ne suis qu’une transition. Il faut que les jeunes se montrent."