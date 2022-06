Véritable soutien de la province du Brabant wallon aux acteurs du secteur culturel, cette opération leur permet d’assurer tout l’été une programmation variée. "Cette année, vingt-quatre communes du territoire ont introduit un dossier et participeront à “Place aux Artistes”" , s’est réjoui Tanguy Stuckens, président du collège provincial et en charge de la Culture, lors d’une conférence de presse dans les jardins du château de Rixensart.

Cet été encore, les communes proposeront des programmations diversifiées et destinées à tous les publics. "D’après les premières estimations, plus de 900 artistes seront mobilisés cet été et de très nombreuses disciplines artistiques seront à découvrir au cœur des villes et villages: musique, théâtre, lecture de conte, cinéma, arts plastiques , photographie, danse, cirque, humour, magie… toutes les disciplines auront leur place" , poursuit Tangy Stuckens.

Le principe a de quoi séduire puisque chaque euro investi par une commune participante est complété par un euro octroyé par le Brabant wallon, avec un plafond de 25000 euros par commune. "Cette année, cela représente une intervention provinciale de 288000 euros qui reviennent aux artistes ou aux techniciens. En considérant l’effet de levier, c’est au total près de 605000 euros qui seront consacrés à la culture en BW."

Plus de 20000 spectateurs en 2021

En 2021, 25 communes avaient répondu à l’appel à projets et les événements organisés avaient attiré un public nombreux. Une évaluation de l’opération révélait un budget global de 831786,11 euros dont 353032 euros ont été pris en charge par le Brabant wallon. Grâce à cet investissement, 676 artistes ont pu reprendre le travail en extérieur et se produire devant plus de 20500 spectateurs. "Aujourd’hui, alors que l’offre culturelle classique est à nouveau accessible, l’opération garde finalement toute sa pertinence. On constate que les spectacles et animations culturelles de proximité ont trouvé leur public, c’est véritablement une autre manière de faire la culture. Et grâce à la créativité des artistes, “Place aux Artistes” a pu trouver sa place naturelle sur la scène culturelle du territoire. Pour les communes et leurs habitants, ces activités sont attendues et fortement appréciées."

En règle générale, les projets se déroulent sur deux jours au minimum, entre juillet et septembre, "de préférence à l’extérieur et toujours dans le respect des règles liées à la crise sanitaire" , insiste le président.

Et les comédiens, chanteurs, musiciens, qui sont amenés à se produire sont essentiellement des artistes du cru. "70% des artistes programmés doivent être du Brabant wallon, les 30% restant peuvent être originaires du reste de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Pour cette troisième édition, les spectacles et animations pourront également avoir lieu durant le mois de septembre. Les communes communiqueront très prochainement sur son programme.