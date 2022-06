Quand l’Everest de Maud se transforme en Koh-Lanta: privée d’eau, de nourriture… retour sur un exploit (vidéos)

Ce rêve, c’était de s’offrir l’Everest et l’ajouter à son tableau de chasse des plus grands sommets de la planète. Si ce ne fut forcément pas une promenade de santé, puisqu’elle a notamment dû, bien malgré elle, se priver d’eau et de nourriture durant une partie de l’ascension et de la descente, l’aventurière quinquagénaire a réussi à grimper sur le toit du monde (8848 mètres).

Extraits choisis de l’interview réalisée chez elle, à Archennes (Grez-Doiceau), ce jeudi.

«À partir de 7.000 mètres, on était avec un masque à oxygène»

"L’ascension de l’Everest, ça n’a rien à voir par rapport aux autres ascensions. Quand on arrive au camp de base, on est face à la cascade de glace et en plus quand je suis arrivée, malgré le fait qu’on ait eu une superbe fenêtre de beau temps au moment de l’ascension finale, là, il neigeait, ça donnait vraiment une ambiance plus hostile… À partir de 7000 mètres, on était avec un masque à oxygène. Même si on a de l’oxygène, faire trois pas, c’est déjà un effort en soi. On marche trois pas, on a besoin d’au moins 30 secondes de récupération. C’est vraiment quelque chose de tout à fait différent des autres ascensions."

«Heureusement, il y a de la neige, ça se mange»

"Mon guide a été malade: à la dernière minute, un porteur m’a servi de guide. Il y a des habitudes qu’on a quand on est guide, notamment quand on confie l’eau. Moi, lors de l’ascension, j’ai pris mon thermos, l’eau était gelée. Mon guide avait oublié de changer l’eau. Heureusement, il y a de la neige, ça se mange, mais c’était quand même très difficile. J’ai été déshydratée."

Et ce ne fut pas le seul couac… "On prépare toujours la nourriture, on la donne au guide et mon guide ne l’a pas mise dans son sac. C’est vrai que sans boire et sans manger, faire cette ascension (finale) qui commence à 7h du soir, on marche toute la nuit, on arrive au sommet vers 7-8h du matin, on doit encore refaire toute la descente… Ça a été un fameux exercice. En sachant aussi que je n’ai eu que deux bouteilles d’oxygène.Au camp de base4, où normalement une troisième devait m’attendre, lors de la descente, je n’en avais pas. Finalement, j’y suis arrivée, l’histoire n’en est que plus belle."

J’ai senti pour la première fois de ma vie que finalement même si on veut quelque chose, le corps ne suit pas

"Physiquement, vu la situation, j’ai senti pour la première fois de ma vie que finalement même si on veut quelque chose, le corps ne suit pas. J’ai senti une dichotomie: que je voulais marcher et que mes jambes ne me portaient plus. Ça donne encore plus d’importance par rapport à la légende de l’Everest. On ne sent pas le froid, parfois. J’ai des doigts qui sont noircis, avec un petit souvenir. Il faut faire attention, ce n’est pas innocent. C’est vrai qu’il y a des risques, maintenant bon, on les calcule. Mais pour ma part, voilà, j’ai vécu aussi cette expérience pleinement."