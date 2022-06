Brabant wallon: «Je suis le premier citoyen à faire condamner l’Agence de protection des données»

L’APD affirme avoir évité le conflit d’intérêts en dessaisissant l’agent de cette affaire. "Mais son nom est encore apparu dans un document ultérieur" , peste le Brabançon wallon. Vu le manque d’équité dans le traitement de son dossier, il décide de porter plainte devant le tribunal de première instance. Et le jugement est tombé le 27 mai dernier: le tribunal "condamne l’APD à lui payer (à Dimitri Jandrain) un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral".

«L’APD a traité mon dossier n’importe comment»

Une victoire. "C’est un soulagement car je me suis battu pendant plus de deux ans pour faire reconnaître mes droits. J’ai appris qu’ils n’iraient pas en appel de la décision. Je suis carrément le premier citoyen à faire condamner l’APD." Pour lui, justice a été rendue. "L’APD a traité mon dossier n’importe comment, me laissant dans le flou, ne répondant pas à mes mails. Tout ça a été reconnu par le tribunal. Même si j’accepte le jugement et que le mauvais traitement a été reconnu, ils affirment que mon dossier a été géré par un autre agent. Mais comment se fait-il que son nom soit encore apparu?"

Pour Dimitri Jandrain, le tribunal aurait même pu aller plus loin. "Car le jugement dit qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, pour ne pas aggraver la situation. C’est toujours compliqué de s’attaquer à une institution de l’État. Le jugement laisse à l’APD le bénéfice du doute. Mais il m’a quand même donné raison sur la mauvaise gestion de mon dossier."

Le Brabançon est surtout satisfait de voir que l’institution censée protéger les citoyens fonctionne mal. "J’espère que l’APD en tirera les leçons et qu’il y aura des sanctions en interne. Pour moi, l’ADP doit repartir d’une feuille blanche et être apolitique, pour éviter tout conflit d’intérêts. Je suis persuadé que d’autres citoyens ont été victimes de ce système. Sauf qu’ils ou elles ont baissé les bras. Ce n’est pas mon cas. Il devrait y avoir une vérification préalable, pour éviter tout conflit d’intérêts."

«J’encourage tous ceux qui introduisent une procédure auprès de l’APD […] à être pointilleux»

Dimitri Jandrain conseille de ne pas se laisser faire. "J’encourage tous ceux qui introduisent une procédure auprès de l’APD et qui sentent qu’il y a quelque chose de louche à être pointilleux. Cela les aidera en cas de litige. On ne se rend pas compte de l’importance des petits détails. Moi, j’ai assez rapidement compris que quelque chose n’allait pas…"

Une affaire longue et pénible se referme pour le Brabançon, d’autant plus que son ex-épouse a, entre-temps, retiré les photos et vidéos en question du réseau social.