"Je lis que l’inBW veut reconstituer un stock de terrains destinés aux entreprises, c’est très bien mais je crois qu’il est maintenant urgent et indispensable de mener avec l’inBW et l’APIBW (Agence de promotion immobilière du Brabant wallon) et tous les responsables politiques une réflexion sans perdre de temps pour développer une politique de logements publics vraiment accessibles à la population, lance André Flahaut. Les prix de l’immobilier en Brabant wallon sont tels qu’il est très difficile pour des jeunes ou des familles avec enfants de se loger en Brabant wallon.Ils et elles doivent alors s’exiler vers d’autres provinces."

Discuter avant la prochaine campagne électorale

Le Nivellois appelle également les responsables politiques du Brabant wallon à s’unir pour lancer un programme de construction de logements publics "vraiment accessibles" ou, à tout le moins, entamer la réflexion à ce sujet.

André Flahaut veut que les politiques profitent des quelques mois qui restent avant la prochaine campagne électorale pour discuter ensemble. "Il faudra aller à l’essentiel, être pragmatique" , prévient-il.

Le député pense même que la réflexion pourrait d’abord être menée au niveau de l’intercommunale inBW ou du fonds d’investissement Invest. BW. "Qu’ils prennent l’initiative. Ils en ont les moyens. Et qu’ils invitent les politiques pour leur soumettre leurs suggestions."

«Se loger est un droit, il nous faut donc agir»

Le député fédéral ne remet pas en question le travail des sociétés de logement public brabançonnes: "Nous avons, en Brabant wallon, des sociétés de logement public qui travaillent très bien, mais les parcs de logements sont saturés et les listes d’attentes sont très longues, trop longues.Or, se loger est un droit pour tous. Il nous faut donc agir."

Enfin, André Flahaut pense que les Communes devraient être plus exigeantes en matière de charges d’urbanisme quand elles sont confrontées à des grands projets de lotissements: "Les compensations de grands projets tels que menés par Matexi, Thomas & Piron ou Immobel pourraient être de construire quelques logements publics."