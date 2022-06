Écriture inclusive, mollets solidaires et défense du wallon…Le débrief de la semaine en BW

Un «Green Business Park» à Nivelles Sud

BVI.EU a donné le premier coup de pelle (mécanique) des travaux d’aménagement du Green Business Park de Nivelles Sud , un site d’1,4ha qui accueillera des PME et des TPE.

Camping d’Alvau: «On nous a dit de partir»

Le permis a été retiré au propriétaire du Camping d’Alvau, situé à Walhain. Un coup dur pour les résidents permanents du camping pour qui "louer un appartement, c’est impossible" .

Un champ de cannabis à Chaumont-Gistoux

La CBX Foundation a installé, rue Roblet, à Chaumont-Gistoux, un champ de cannabis expérimental et une expo sur cette plante . Pour démontrer ses nombreuses propriétés et déconstruire les idées reçues sur "la seule plante qui nourrit, loge, habille et soigne" .

Rouler ensemble avec les Mollets solidaires

Faire profiter des personnes âgées ou moins valides d’une balade à vélo, c’est le principe des Mollets solidaires . Ce projet inclusif, participatif et citoyen a vu le jour à Chaumont-Gistoux.

Pas d’écriture inclusive, pas de vote

À Tubize, la conseillère communale Lyseline Louvigny (MR) a refusé de voter un point car l’écriture inclusive n’avait pas été appliquée dans un document communal.

Perwez et Ittre s’engagent à défendre le wallon

Perwez et Ittre sont les deux communes brabançonnes wallonnes à s’être engagées dans le projet d’inclure le wallon dans la culture locale .

Tubize: un chrono au conseil communal

Le temps de parole est désormais chronométré au conseil communal de Tubize. Un compte à rebours a été instauré lors du conseil communal de ce lundi. "Votre système me stresse, je trouve ça très désagréable", a-t-on commenté sur les bancs de l’opposition.