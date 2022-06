Le «Tour de France des Belges» part ce dimanche 19 juin 2022: 11 étapes, 5 pays, 22 cols, 1700 km et 30.000 m de dénivelé positif

«Un parcours grandiose et totalement inédit»

"Nous étions loin d’imaginer, en préparant la 1ère édition du TDFDB en 2017, que nous serions prêts à remettre le couvert de cet incroyable challenge sportif! Nous voici pourtant déjà à l’aube d’une 5e édition", se réjouit le Genappien. "Les quatre premières nous ont permis de traverser la France, en partant de Belgique. A trois reprises, nous avons rallié la Côte d’Azur en passant par les Vosges, le Jura et les Alpes. En 2019, nous avons sillonné l’Europe, les Vosges, la Forêt noire et les Alpes jusqu’en Croatie en passant par neuf pays différents. Cette année, nous affronterons à nouveau un parcours grandiose et totalement inédit."

Les Pyrénées, qui n’avaient jamais figuré au programme, seront mises à l’honneur lors des cinq premières étapes. "Dès le premier jour, nous attaquerons déjà deux cols verdoyants à plus de mille mètres d’altitude. Lors de cette grande traversée des Pyrénées, d’ouest en est, nous franchirons quelques montées mythiques comme les cols d’Aubisque, Tourmalet, Aspin, Peyresourde... Nous y ferons un petit détour par l’Espagne et Andorre avant de revenir en France jusqu’à la mer Méditerranée.

Un certain Mont Ventoux

Leur incroyable défi ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’ils poursuivront leur aventure le long du Massif Central, jusqu’en Provence "où nous aurons à cœur d’affronter un certain Mont Ventoux!"

"Après le TDFDB 2021 qui était particulièrement montagneux et éprouvant, nous avions juré que nous éviterions de nous lancer dans une telle succession de difficultés. Mais l’attraction des sommets nous mènera à nouveau dans les Alpes, pour clôturer ce TDFDB par quatre belles étapes dans les Alpes du Nord, où nous irons tutoyer quelques autres géants avant de rejoindre le lac Léman et la ville de Genève en Suisse."

Des efforts hors du commun et des larmes pour une bonne cause

Des efforts hors du commun en perspective, des larmes, de la sueur et de belles images puisqu’il sera possible de suivre l’épopée sur les réseaux sociaux, via la page Facebook de l’événement, où on promet un compte rendu quotidien.

Les neuf coureurs mettront leur volonté de soulever des montagnes au profit de l’association caritative " Ohana Children ", avec l’objectif de récolter un maximum de fonds pour offrir à des enfants une semaine dite de répit, à l’occasion d’un voyage qui sera encadré "par une formidable équipe de bénévoles de l’association".