Des mesures de soutien pour les commerçants

Le collège communal villersois a organisé lundi au complexe sportif de Sart-Dames-Avelines un premier repas destiné à réunir les commerçants de l’entité. Un peu plus de cent personnes, représentant 58 enseignes, y ont participé. Des réunions avec les commerçants – il n’existe plus d’association locale qui les regroupe – avaient déjà été organisées avant la pandémie de covid par la commune, et l’idée était de permettre à tout le monde de se retrouver, ainsi que de présenter certaines mesures de soutien.