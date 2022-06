Aller à Bruxelles avec un ticket unique, ce n’est pas pour demain

Le ministre wallon Philippe Henry (Écolo) voudrait qu’une nouvelle zone soit créée, qui s’étendrait jusqu’à 30 kilomètres de la Grand-Place. Il l’avait déjà signifié, il y a un an.Tous les ministres de la Mobilité étaient sur la même longueur d’ondes. Il n’y avait "plus qu’à"…

Un an plus tard, on ne recense pas d’avancée, a concédé le ministre wallon de la Mobilité, ce mardi au parlement wallon, en réponse à une question du député wallon André Antoine (cdH).

"Il s’agit d’un travail financier technique et complexe pour que les quatre opérateurs de transports publics marquent leur accord sur les différents tarifs. C’est le cas pour la zone de 11,5 kilomètres autour de la Grand-Place de Bruxelles. Ce le sera d’autant plus pour la zone de 30 kilomètres , précise Philippe Henry.

Le groupe opérationnel RER a constitué un groupe de travail formé d’experts des quatre opérateurs du transport public pour assurer collégialement le suivi technique de l’étude. Les conclusions de cette étude devront donner un éclairage sur la pertinence et la définition d’une zone d’intégration tarifaire élargie autour de Bruxelles" .

Résultats de l’étude pas avant fin 2023

On est donc bien loin de voir cette zone tarifaire opérationnelle. "Le marché devrait être attribué en juillet 2022 et la mission de consultance portera sur une durée d’environ quinze mois. Il est vrai que cette procédure a pris plus de temps que prévu. Mais le lancement imminent de cette étude est une étape importante dont je me réjouis et qui permettra d’avancer dans la mise en œuvre de l’élargissement de la zone concernée par le Brupass XL."

Lenteurs et déception

Le rythme fort lent auquel ce dossier avance n’enchante pas le député Antoine: "Cette lenteur extrême a un côté navrant. Dans quinze mois, nous serons fin 2023. C’est vraiment décevant, parce qu’il y avait là une simplification, une efficacité, une perméabilité entre les différents moyens de transport publics, qui était particulièrement encourageante, que cela soit pour les étudiants ou pour les travailleurs."