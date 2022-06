KPMG et Odoo veulent révolutionner la comptabilité moderne

Si les solutions d’Odoo ont été retenues, c’est grâce à son module comptable qui dispose aujourd’hui la fonction de reconnaissance et l’intelligence artificielle, ce qui offre un gain de temps considérable. En plus d’allier un excellent rapport qualité/prix.

Éliminer les charges administratives

"En interne nous allons utiliser les logiciels d’Odoo mais pour nous, le plus important c’est d’aider les clients avec des solutions plus adaptées à une réalité numérique complexe. Nous espérons aider les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier et à éliminer les charges administratives", expliquent les responsables de KMPG qui s’étaient déplacés à Louvain-la-Neuve pour annoncer le partenariat.

Les premiers retours sont excellents: "On travaille avec beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas digitalisée et le plus difficile, c’est souvent la comptabilité et dans ce domaine, on a un client qui a intégré les solutions Odoo et aujourd’hui, il fait en cinq heures ce qu’il faisait en deux jours auparavant."

De son côté, Odoo profite de l’expérience "comptable" de KPMG, ce qui permet d’améliorer les produits et même d’y ajouter des fonctionnalités: "Et puis, c’est gratifiant pour nous, car on va toucher de nouveaux clients", précise Wynand Tastenoye.

Le contrat a été signé avec KPMG en Belgique mais les Pays-Bas, la France et même Dubaï ont demandé des démos. C’est dire l’importance du partenariat.