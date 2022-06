Ce lundi, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo) faisait part de cinq pistes pour se passer du viaduc. On ne peut pas vraiment dire qu’il a convaincu André Flahaut: "Comment est-il possible qu’un ministre énonce avec conviction des pistes qui n’en sont pas et loin de l’être, a réagi le Nivellois. La période de concertation (avec la Région bruxelloise) a été inexistante ou à tout le moins sommaire. La Région bruxelloise pratique une politique du fait accompli. La seule réplique possible est un recours d’une commune, de la Province ou de la Région pour dégager une période de vraie concertation équilibrée et respectueuse de toutes les parties et des utilisateurs" .

«Le pragmatisme plutôt que le dogmatisme»

Le député fédéral ne voit que cette méthode pour "revenir les pieds sur terre" et "faire preuve de réalisme et de pragmatisme pour diriger, plutôt que privilégier la théorie et le dogmatisme" .