Tom de Dorlodot, en quête d’un record au-delà de 8600 m d’altitude

Tom et son équipe se préparent depuis des mois pour faire face aux conditions extrêmes de vol à ces altitudes où les températures glaciales et le manque d’oxygène trempent tout effort dans la démesure. Il sera accompagné de ses amis Horacio Llorens, champion du monde, et Ramon Morillas, son "mentor" . Le projet est de monter un camp de base pour passer 4 semaines à l’entrée du glacier du Baltoro et de saisir les bonnes journées météo pour remonter en vol jusqu’aux cimes. "Mon rêve ultime est de survoler le sommet du K2, C’est très ambitieux mais je pense que c’est possible" . Ils ont reçu les autorisations des autorités locales, ont préparé un matériel spécifique et se sont entraînés sans relâche pour être prêts à voler dans ces conditions hypertechniques.

Pour ce genre d’exploit sportif, expédition à la frontière du Pakistan et de la Chine, l’aventurier est évidemment couvert de multiples façons. " Il y a les assurances de parapente de la fédération belge, celle d’Europ Assistance, mais aussi de mon sponsor, Red Bull, qui pense à protéger ses athlètes. Garmin, la marque de l’appareil GPSqui me rend localisable partout dans le monde, me permet aussi de prendre une assurance Search&Rescue qui va jusqu’à une couverture d’un million d’euros. Dans de telles expéditions en haute montagne, organiser des secours coûte excessivement cher, il faut des personnes capables d’aller vous chercher à de telles altitudes. Idem si vous partez sur un truc exceptionnel, comme la calotte glaciaire.Il faut s’organiser, se préparer et s’assurer en conséquence."

Les budgets en jeu imposent quand même des bémols. "Assurer le matériel de production, quand on part en mer ou dans des zones très froides, cela fait très vite monter la facture.Il y a un calcul à faire.Au début, on assurait l’ensemble du matériel.Aujourd’hui, on essaie plutôt d’en prendre le plus grand soin."

Des parents prévoyants

Lui-même sérieusement blessé en montagne il y a quelques années – " 11 fractures, un sauvetage en hélicoptère et le rapatriement en Belgique, 5 semaines à regarder le plafond" – "moi, je suis multi-assuré" , plaisante l’aventurier. "Et depuis toujours.J’ai de la chance d’avoir des parents très prévoyants. Avant de partir en voyage, je devais toujours vérifier si j’avais mon passeport, l’argent nécessaire.Ma mère m’obligeait à contacter les ambassades dans les pays où j’allais et je dois dire que cela m’a servi plus d’une fois" .

Comme au Soudan où le parapentiste belge fut arrêté, et soupçonné d’espionnage, pour avoir survolé une base militaire interdite. "Au moment où j’ai poussé sur le bouton SOS, l’ambassade a pu me localiser précisément, et me faire libérer" , se souvient-il.

C’est la 7efois que Tom de Dorlodot, 36 ans, se rendra au Pakistan (il avait à peine 19 ans lors de sa première expédition là-bas). Il espère en revenir une fois de plus avec des images à couper le souffle qu’il partagera dans un prochain épisode de son émission télé Explore sur Club RTL.

Pour ceux qui sont à la recherche de bons conseils de voyage, Tom de Dorlodot anime un blog (https ://blog.europ-assistance.be)