La victoire de Julien Piette, le succès des initiations proposées aux enfants à Orp-Jauche

Mais qu’importe, sous le soleil, avec un léger vent, les coureurs s’en sont donnés à cœur joie avec des épreuves disputées et, au final, un beau vainqueur chez les élites en la personne de Julien Piette, ancienne promesse de la discipline qui a repris la compétition et remporte le bouquet 10 ans après sa dernière victoire. Il l’emporte en imposant sa pointe de vitesse à son groupe qui jouait la victoire, dans le bon faux plat d’arrivée, face aux installations du club de football local. Une énorme satisfaction pour l’organisateur et pour un voisin des lieux, Roland Lefevre, le soigneur préféré du lauréat qui, comme dans le bon vieux temps, est rentré chez lui en vélo!

On notera aussi la victoire chez les masters A de Michaël Blanchy, chez les masters B de Timo Verbesselt, alors que du côté des masters C, Pierrot Mesotten a été le plus rapide et Freddy Van Genoten a fait de même en masters D.

La relève est assurée!

Mais l’autre satisfaction de la journée de samedi était l’initiation au cyclisme proposée par les organisateurs. Les enfants de la troisième maternelle à la sixième primaire avaient eux aussi droit à une belle course. Des parents fiers, des petites têtes blondes avec un sourire jusqu’aux oreilles et une motivation hors pair, ils s’en sont donnés à cœur joie et si des podiums ont été proposés, tous ont pu monter sur les marches, car ils ont relevé le challenge avec brio et ont tous mérité la mise à l’honneur des organisateurs.