Bus express, covoiturage, vélo… 5 pistes pour se passer du viaduc Herrmann-Debroux

"Et comme je le répète à chaque occasion que vous m’offrez de m’exprimer sur le sujet, a poursuivi le ministre à l’attention du député. les alternatives sont primordiales pour les Wallonnes et les Wallons se rendant quotidiennement dans notre capitale." Le ministre a donc listé les alternatives et les projets permettant de rejoindre la capitale sans emprunter le viaduc en sursis.

1. Les lignes de bus Express.

"La Wallonie dispose d’une offre Express importante entre Louvain-la-Neuve, Wavre et les communes bruxelloises accessibles via l’E411, a affirmé le ministre Henry. À l’heure de pointe, cela représente de l’ordre d’un bus toutes les 10 minutes depuis Louvain-la-Neuve vers une destination bruxelloise, complémentairement aux destinations proposées par l’offre ferroviaire, elle-même déjà très importante sur la ligne Bruxelles-Namur."

De nouvelles lignes de bus Express pourraient venir s’ajouter à cette offre: "Ces éventuelles lignes seront étudiées lors du redéploiement de la zone Brabant Est" . Ce redéploiement sera étudié à la fin de cette année.

2. Le parking P + R de Louvain-la-Neuve.

Le succès du parking de 2000 places construits à quelques encablures de la gare de Louvain-la-Neuve rencontre "un succès malheureusement tout relatif" , reconnaît le ministre. Mais le parking devrait bientôt être directement relié à l’E411, ce qui pourrait faciliter son utilisation. "La finalisation de ses voiries d’accès directs depuis l’E411 offrira une alternative de plus en plus qualitative qui, nous l’espérons, convaincra encore plus nos concitoyens" . La possibilité d’aménager un arrêt de bus Express à proximité du parking est à l’étude.

3. Le covoiturage.

Sur l’E411, la bande réservée au covoiturage s’arrête où commence la Flandre. Le ministre le regrette mais ne peut rien y faire, dit-il: "Il faut composer avec la décision de la Flandre, qui refuse toujours la continuité sur son territoire de l’usage de la bande d’arrêt d’urgence pour la mobilité collective" .

4. Le vélo.

Des corridors vélo vers Bruxelles se mettent en place, rappelle le ministre. Les travaux d’aménagement cyclables sur la N275 se dérouleront entre le château de la Hulpe et Hoeilaart. "La prolongation vers le centre de la Hulpe est également prévue très prochainement, et l’étude d’une prolongation vers Ottignies va également être lancée."

Pour la "cyclostrade" le long de l’E411 et de la N4, les premiers travaux seront adjugés cette année et devraient commencer au début de l’année prochaine entre Louvain-la-Neuve et Louvranges, a précisé Philippe Henry. Les tranches d’adjudication suivantes suivront en 2023 et 2024.

"Des études seront également lancées pour les itinéraires le long de la N5 et de la ligne (ferroviaire) 124 (Bruxelles-Nivelles)" .

Contrairement au covoiturage, les corridors vélos ne s’arrêteront pas au passage en Flandre. "La continuité des aménagements sera bien assurée" , a assuré Philippe Henry.

5. Le train.

Enfin, Philippe Henry a rappelé, si besoin, qu’il était possible de rejoindre Bruxelles en train.A priori, le RER devrait être achevé avant la démolition du viaduc Herrmann-Debroux.