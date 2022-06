Jodoigne: à Mélin, Sart-Mélin et Saint-Remy-Geest, des jardins où l’art n’est jamais loin

La découverte de ces petits paradis était d’autant plus intéressante que nombre de jardins s’ouvraient pour la première fois au public. C’était le cas à la Cense Bivort de Saint-Remy-Geest, au bas de l’église, chez Éric le Hardy, ou un peu plus loin, au chemin des Carriers, chez Laurence Hollanders. Double intérêt chez cette dernière, qui a la main très sûre quand elle ouvre sa boîte de pastels secs: "L’inspiration me vient naturellement dans ce jardin, un peu sauvage et très campagnard, dit-elle. Mes parents ont acquis cette maison et son jardin il y a exactement soixante ans. Quand je m’installe devant mon chevalet, je n’ai qu’à fixer un paysage pour avoir envie de le récréer. Ou alors, j’attarde mon regard sur quelques roses…"

«Ici tout est beauté et tranquillité»

Une trentaine de ces pastels orne le jardin. Trois amies de la région découvrent à la fois les plantations et les créations artistiques de Laurence: "C’est incroyable, dit Magali Peters, qui vient de Grez-Doiceau, mais il est impossible de deviner ce qui se cache derrière les façades des maisons de Mélin et Saint-Remy. Je suis d’autant plus impressionnée que je n’ai pas la main verte et qu’ici tout est beauté et tranquillité."

À Mélin, non loin de la place du village, Valérie Lecherf et Patrick Mets ne sont pas peu fiers de faire découvrir leur chêne taillé en parasol et, surtout, leur cercis: "C’est une plante magnifique, détaille Valérie aux visiteurs. Au printemps, ses fleurs sont blanches ou d’un rose pourpré très particulier. À leur éclosion, les fleurs s’ouvrent sur les branches encore nues. C’est une petite merveille."