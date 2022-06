La Province du Brabant wallon vient, en tout cas, d’annoncer l’ouverture, dès la prochaine rentrée scolaire, d’un sport-études dédié au cyclisme. Un programme qui sera accessible dès l’entrée en 3esecondaire au sein de l’établissement jodoignois.

"L’objectif premier de cette option n’est pas nécessairement de faire naître de futurs vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège ou du Tour des Flandres, sourit André Grenier, directeur d’administration de l’enseignement provincial du Brabant wallon, présent pour présenter le projet, ce vendredi, dans les locaux de Belgian Cycling (la fédération belge de cyclisme), àTubize. Après, on ne sait jamais, évidemment… Avant tout, la mise sur pied de cette nouvelle section vient du constat que le cyclisme, en Brabant wallon, n’est pas assez présent. Il y a des clubs cyclistes qui font du bon travail, mais ils sont trop rares. On veut donc contribuer à développer ça, en sensibilisant les jeunes.Le tout en proposant un enseignement de qualité, selon une valeur essentielle: être bien dans sa tête et bien dans son corps."

Autrement dit, ce sport-études cyclisme ne sera pas qu’un apprentissage et la découverte d’une discipline sportive en tant que telle. "Notre volonté, c’est que l’élève se développe à la fois sportivement et intellectuellement, c’est-à-dire qu’en sortant de sa 6eannée il ait le bagage nécessaire pour entamer des études supérieures.C’est important car le cyclisme est un sport qui nécessite autant des compétences physiques que de compétences intellectuelles. Et pas seulement en tant que coureur. Car des tas de métiers gravitent autour du cyclisme: nutritionniste, kiné, manager, médecins, entraîneurs, etc. On veut contribuer à ce développement. Avec un programme spécifique."

8heures de cyclisme par semaine

Le projet a étéprésenté dans les locaux de Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme. ©ÉdA

Les élèves auront des cours généraux avec les autres élèves et disposeront d’un programme spécifique axé sur le cyclisme à raison de 8heures par semaine – en plus de 2heures d’éducation physique qui font partie de la formation commune. Le tout sous l’aile d’un enseignant détenteur d’un diplôme en éducation physique et d’un brevet spécifique reconnu par l’Adeps et Belgian Cycling.

Précisons encore que ce sport-études a été établi en partenariat avec Belgian Cycling, la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB), les Blancs Gilets, club cycliste établi en Brabant wallon, la Ville de Jodoigne, qui mettra ses infrastructures sportives à disposition, et le Cepes, donc. "Ce sport-études touchera à toutes les disciplines du cyclisme: route, piste, cyclo-cross, VTT, BMX, précise Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’enseignement. Il est ouvert tant aux garçons qu’aux filles, évidemment, ainsi qu’à tout élève peu importe d’où il vient en Belgique. Le Cepes dispose d’ailleurs d’un internat."

Minimum six élèves

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et afin que la section ouvre en septembre, il faut un minimum de six élèves inscrits. Reste à convaincre les jeunes à un moment, au mois de juin, où il faut faire des choix d’orientation scolaire. "On arrive à la fin de l’année scolaire, les délibérations au cas par cas vont se faire avec, souvent, des projets de réorientation, reprend André Grenier. Tout va donc se jouer dans les trois prochaines semaines mais nous avons très bon espoir d’arriver à ce quota de six élèves."