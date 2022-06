Les chasses Totemus ont envahi le BW

"Au niveau du Brabant wallon, nous avons lancé le projet des chasses Totemus en juillet 2020" , précise Joseph Tordoir, président de la Maison du tourisme en Brabant wallon, organisme reconnu par la Région pour la promotion touristique en BW.

Nivelles, Wavre, Hélécine et Waterloo ont accueilli les premières chasses sur leur territoire. En fin d’année 2021, il y en avait 12 et la

semaine prochaine, on en aura 22 avec celle de La Hulpe qui est sur le point de voir le jour. "Ramillies, Beauvechain et Orp sont dans le coup depuis peu alors qu’une chasse à Incourt vient d’être activée. 22 des 27 communes du BW proposent désormais une chasse Totemus, et certaines communes en proposent plusieurs. Le Brabant wallon est la province qui a le plus de chasses Totemus disponibles" , précise Joseph Tordoir.

Ce dernier apprécie le concept de ce genre de jeu: "C’est bien réfléchi dans le sens d’un jeu de piste découverte avec des parties plus physiques par endroits mais c’est surtout très ludique et axé sur un public familial. Les balades font entre 4 et 6 kilomètres et permettent de découvrir les différents coins de la province. Elles apportent aussi un petit soutien aux indépendants concernés par des questions posées dans certaines chasses. Le côté économique intervient aussi."

Plus de 24000 chasseurs en 2021

24330 personnes ont participé aux douze chasses qui étaient accessibles en BW en 2021. "C’était une période touchée par le Covid mais les chiffres restent très intéressants."

Un budget de 25000€est consacré par la Maison du tourisme aux chasses Totemus. "Quand une Commune se décide à proposer une chasse, la première année lui est offerte par la maison du tourisme, ce qui représente un coût de 1000€ pour la réalisation du projet et la mise en place de la chasse. Il en coûtera ensuite 500€ par Commune et par an pour la mise à jour et l’entretien du site."

Un investissement qui en vaut la peine, quand on sait que, par exemple, la chasse Totemus proposée à Nivelles a accueilli 4000 visiteurs en 2021. Il y en a eu 3200 à Braine-le-Château, 3000 à Waterloo, 2500 à Lasne ou encore 2200 à Hélécine. "À Genappe, la chasse n’a été lancée qu’au mois d’août et il y avait déjà 1500 participants en fin d’année."

Avis aux amateurs… Pour participer à une chasse, il faut installer l’application "Totemus" ou se rendre sur le site www.totemus.be/les-chasses pour découvrir les chasses disponibles en Brabant et partout ailleurs en Wallonie. Tout est gratuit. "Lorsque les gens participent à des chasses, ils gagnent des points qu’ils peuvent échanger contre des cadeaux offerts par les partenaires du jeu."