Les ASBL du Brabant wallon invitées à s’exprimer sur leurs besoins et leurs attentes

Dans le cadre du partenariat qui lie la Province du Brabant wallon et la Besace, un questionnaire a été lancé. Toutes les ASBL du Brabant wallon sont invitées à répondre à quelques questions, afin de préciser leurs besoins pour faire face aux défis actuels. "L’idée vient de la Besace et on a décidé de s’associer au projet , ajoute la Rebecquoise. L’objectif, c’est de savoir si ce qu’on propose cette année est adapté à chacune des associations."

120000 ASBL dans le pays

Chaque année, à l’automne, la Besace organise en effet des formations afin de professionnaliser les associations. Du Brabant wallon et d’ailleurs. Il faut dire qu’en Belgique, 120000 ASBL sont recensées et leur activité représente environ 5% du PIB national. "Nos actions sont diversifiées , indique Philippe Jadot, administrateur délégué de la Besace. Nous avons des ateliers sur l’environnement, avec des projets de sensibilisation des jeunes aux économies d’énergie, au handicap, à l’intergénérationnel, à la liberté d’entreprendre, etc. Dans ce secteur, il y a beaucoup de passionnés, qui n’ont pas la même logique qu’un indépendant. Ils pensent nettement moins à boucler leurs fins de mois. La gestion n’est pas la priorité. Nous, on essaie de les aider à se structurer et à améliorer ces différents aspects. Puis qu’ils aient envie d’aller encore plus loin de leur côté."

Après ces ateliers, un buffet est souvent prévu. "Cela permet aux gens d’échanger et de se rencontrer. Des collaborations naissent de ces moments de partage, les gens travaillent davantage en réseau. C’est bénéfique pour les associations."

Ce qu’apprécie Sophie Keymolen, c’est l’aspect concret de ces formations: "J’ai participé à un atelier l’année passée. La thématique, c’était les assurances. Des interlocuteurs spécialisés dans le domaine étaient invités et ont donné des informations à ce sujet. Un exemple a été donné. Un enfant a un accident pendant un stage et n’est pas assuré: que fait-on? Plusieurs représentants d’associations ont réagi, parce qu’ils avaient déjà rencontré un cas similaire. Des réponses sont apportées et une mise à jour des connaissances est aussi effectuée."

Trois sujets probables

Pour cette année, la thématique n’est pas encore définitivement arrêtée, mais Philippe Jadot avance déjà trois sujets probables: "Le premier, ce sera la mise en évidence des outils informatiques. C’est l’occasion de maîtriser mieux encore Zoom ou Teams, par exemple. On a déjà remarqué avec la crise sanitaire leur importance, mais il est possible d’aller encore plus loin et ne pas se contenter des fonctions basiques. Le deuxième volet abordera la possibilité de faire appel à des gens extérieurs, avec des contrats temporaires. Toutes les associations ne connaissent pas les options qui existent, sans avoir recours à du travail non déclaré. Enfin, les participants découvriront les structures mises à disposition des ASBL en matière d’assistance juridique, de ressources humaines ou dans le social."

À qui s’adressent ces formations? Aux responsables des associations, aux élus locaux qui sont souvent administrateurs, ainsi qu’aux agents communaux qui sont en contact avec ces ASBL.

La difficulté pour la Besace et la Province, c’est de toucher toutes ces personnes. Aucun recensement n’existe au niveau de ces associations. Celles qui perçoivent un subside du Brabant wallon sont connues, mais les plus petites structures ne sont pas forcément enregistrées.

Leurs responsables peuvent se rendre sur le site besace.be ou la page Facebook BesaceASBL afin de remplir le questionnaire. Une fois l’opération réalisée, leurs données seront enregistrées, ce qui permettra aux organisateurs de leur proposer une participation aux prochaines activités.